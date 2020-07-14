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Gündem FETÖnün yeniden yapılandığı gaybubet evlerinde 25 şüpheli yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika haberleri: İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

FETÖ'nün yeniden yapılandığı gaybubet evlerinde 25 şüpheli yakalandı

15 Temmuz darbe girişimimin ardından FETÖ'nün yeniden yapılanmak için kurduğu gaybubet evlerine bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonla 25 FETÖ'cü yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'deki gaybubet evlerinde yakalanan şüpheliler...
İzmir'deki gaybubet evlerinde yakalanan şüpheliler...

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen gaybubet evlerine, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 40 bin 90 TL, bin 550 Euro, 3 bin 55 dolar ile 34 cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

DHA
İzmir'deki gaybubet evlerinde yakalanan şüpheliler...

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Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz

İKİNCİ OPERASYON 5 İLDE YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ise terör örgütünün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
  • Şüphelilerin İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa'da tespit edilen adreslerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve polis N.T. ile özel bir yurdun müdürü N.Y. gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

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Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor
Dünya

Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor

ABD, iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair’in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptı iddia edildi. Skandal, Wayfair’deki fahiş fiyatların incelenmesi ile patlak verdi. Ürünlere ABD’da kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı “Reynold Halley”, sitede 4 bin dolara satılan halının markası “Reynold Hand”. Aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında. Bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy/beden ölçüleri yazılıyor.

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