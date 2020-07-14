O bayrak baş köşede: Darbe gecesi son nefesini verirken bile elindeki bayrağı sıkıca tutuyordu

15 Temmuz şehidi Hüseyin Kalkan’ın ailesi, o gece yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit düşen polis memuru Hüseyin Kalkan’ın kardeşi Cengiz Kalkan, ağabeyinin şehit olduğu sırada elinden bırakmadığı ve kanının bulunduğu Türk bayrağını evinin baş köşesinde tutuyor. Emniyetin bombalandığı haberlerinden sonra ağabeyinin ekip arkadaşlarını bulan Kalkan, “Ağabeyim nerede?” sorusuna “Hüseyin ‘Ölümden öte köy yok’ dedi ve öylece yanımdan ayrılıp gitti. Ondan sonra bir daha görmedim” cevabını aldığını söyledi.

BAYRAĞI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR

Daha sonra hastane hastane abisini aramaya başladığını kaydeden Kalkan, “En son Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittim. Morga gittik, ağabeyim orada, şehadete kavuşmuş. Üzerinde Türk bayrağı örtülüydü. Oradakilere bayrağı onların mı örttüğünü sordum. ‘Hayır, buraya geldiğinde zaten şehadete kavuşmuştu. Bayrağı elinde sıkıca tutuyordu. Elindeki bayrağı açtık ve üzerine örttük’ dediler. ‘Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Herhalde bu mısraları en iyi bu durum açıklar” diye konuştu.

Şehit Hüseyin Kalkan

NAMAZINI KILIP ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Oğlunun temiz ve dürüst biri olduğunu vurgulayan anne Nurdane Kalkan da şunları söyledi: “Şırnak’ta kaç sene görev yaptı. O zaman bir saat uyumuyordum. Sabaha kadar namaz kılıp dolanıyordum. Oradan geldi, Ankara Emniyet’in önünde şehit olacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Perşembe günü izinliydi, gitti saç sakal tıraşı oldu. Cuma günü namazını kıldı, gece de şehit oldu. Hiç kimseye öyle hazırlıklı ölüm nasip olmuş mu? Kabristana gidip geliyoruz. Evin her tarafı fotoğraflarıyla dolu. Gündüz vakit geçiyor da, akşam... Özledim. Çok zor.”

REKLAM

Unutmayacağız

Ömer Halisdemir

***

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri

Ömer Halisdemir minnetle anılıyor. Niğde’de üniversite, hastane, kentin en büyük meydanı ve bir okula verilen şehidin ismi memleketinde yaşatılıyor. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen P.Ast.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Kara gecenin dördüncü yıldönümünde şehidin kabrini ziyaret edenler Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti, bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Abisinin kabrinde açıklamalarda bulunan Soner Halisdemir, “4 yıldır aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun, şehidini yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl bizim kurtuluşumuzsa, 15 Temmuz da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz milletimizin gönlünde yaşıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

OYNAT 02:57 Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 06:11 Dursun Ali Erzincanlı, şehit Ömer Halisdemir için şiir yazdı Şair Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren ve darbe gecesinin kaderini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir ve tüm 15 Temmuz şehitleri için duygu yüklü bir şiir yazdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kökleri kurusun

Eşi ve çocukları, Mehmet Karacatilki’yi çok özlüyor.

FETÖ’nün alçak darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki’nin eşi Halime Karacatilki, gururu ve hüznü bir arada yaşıyor. Osmaniye’de yaşayan şehit eşi, yetim kalan çocukları Gökhan (11) ve Emir Hamza’ya (7) hem analık, hem babalık ediyor. Acısı hiç dinmeyen gözü yaşlı kadın, “Benim onlar için ayakta kalmam gerekiyordu. İlk yılları zor atlattım. Allah’a şükür eşim şehit oldu, bize böyle bir gururu yaşattı. Aslında biz ikimiz de öldük ama sadece onu gömdüler. Sesini duyamıyorum, göremiyorum, özlüyorum. Bu olayda kimin parmağı varsa hepsini Allah’a havale ettim. Devletimizden tek isteğim, şehitlerimizin kanını yerde bırakmasınlar. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. FETÖ’cülerin kökünün kurutulmasını istiyorum” dedi.

REKLAM

Sanki geri dönecek

Şehit Sevda Güngör’ün ailesi

Darbecilerin şehit ettiği Özel Harekat Polisi Sevda Güngör’ün ailesi, kızlarının odasını fotoğraflarıyla süsledi. 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit düşen Sevda daha 27 yaşındaydı. Şehidin babası Mehmet ve annesi Nural Güngör’ün evlat acısı yüreklerindeki tazeliğini koruyor. Acılı aile, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri odada,Sevda Güngör’ün fotoğrafıyla avunuyor. Kızının hatıralarını yaşatmak için ona bir oda ayırdıklarını anlatan acılı anne, “Sabah kalkarız, akşama kadar buradayız, fotoğraflara bakmazsak yapamıyoruz. 4 yıl geçti ama bizim için geçen bir şey yok. FETÖ benim çocuğumu muradına erdirmedi. Hepsi layığını bulsun” şeklinde konuştu. Baba Mehmet Güngör ise “Bu oda bize onu canlıymış gibi hissettiriyor. Halen gelecek diye bekliyorum” dedi.

Darbecilerin ‘Kafasına sıkın’ dediği imam: Biz buradayız

Adem Aktaş

Hain kalkışmanın yaşandığı gece, Kars’ta darbecilerin “kafasına sıkın” talimatı verdiği Fethiye Camii İmam Hatibi Adem Aktaş, aradan geçen 4 yıla rağmen yaşananları unutamıyor. Aktaş, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın yanındaki Fethiye Camii’nden gece boyu sela okurken, iddianamelere de yansıyan bilgilere göre dönemin tugay komutanı eski yarbay Serkan Polat’ın “Bunu susturamadınız, girin sıkın kafasına” şeklinde emir verdiği ortaya çıkmıştı. Aktaş, “Seladan hemen sonra askerler beni almaya geldi. Allah’a şükürler olsun tereddüt etmeden vatanımızı savunduk. Halen aynı duyguları yaşıyoruz, unutmak mümkün olmuyor. Allah’ın izniyle biz buradayız, kanımızın son damlasına kadar bu vatanı beklemeye, savunmaya, mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM 15 Temmuz vefası: Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım

Destanı dünya duyacak

Fahir Atakoğlu

Milletin darbeye darbe indirdiği 15 Temmuz’un dördüncü yılında, “15 Temmuz Destanı”, duayen besteci Fahir Atakoğlu’nun senfonik eseriyle yeniden yazıldı. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak. Ünlü besteci Fahir Atakoğlu’nun notalara döktüğü “15 Temmuz Destanı” isimli senfonik eser, Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.

ATAKOĞLU İMZASIYLA

Demirkırat ve Sarı Zeybek gibi Türkiye’nin en çok izlenen belgeselleri ile Muhteşem Yüzyıl ve Ayla gibi yine çok izlenen dizi ve filmlerin müziklerine imza atan Atakoğlu, “Demokrasinin ve milletin iradesinin zaferi olan 15 Temmuz için bu besteyi yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu beste, Türk müzik tarihinde güzel bir sayfada yer alır ve herkese 15 Temmuz’u müzikle unutturmamış olur. Bu konserin haricinde, pandemi sonrasında dünyanın pek çok yerinde ve farklı ülkelerde de, bu konserin devamı niteliğinde eseri seslendirmeyi planlıyoruz” dedi.

15 Temmuz Treni yola çıkıyor

Fotoğraf: Arşiv

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nce, 15 Temmuz görseliyle giydirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni” ilk seferine Ankara-İstanbul arasında bu sabah saat 10.00’da başlayacak. Söz konusu yüksek hızlı tren (YHT) Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir arasında 2 ay boyunca sefer gerçekleştirecek. Normalde 411 kapasiteye sahip YHT’de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni oluşturulacak. Bu nedenle trene 217 koltuk satışı yapılacak. 2 ay boyunca 43 bin 370 km yol yapacak olan tren 23 bin 920 yolcu taşıyacak.