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Gündem Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz
İSTANBUL

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz kimdir?

Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto eden Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, hain askerlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Ülkesindeki demokrasiyi korumak için sokağa çıkan ve şehit olduktan sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz kimdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı şehit oldu.
Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı şehit oldu.

15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız bayrağını için demokrasisi için evlatları için şehitlik mertebesine yükseldi.15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken 15 Temmuz darbe girişiminin şehitleri anılıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında, cuntacı hainler tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz kimdir? İşte 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın hayatı...

Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
OYNAT 06:18
Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
Yenişafak ailesinin kıymetli abisi ve emektarı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı vatanını savunurken şehit oldu.
Yenişafak.com, Şehit Mustafa Cambaz'ın Çengelköy'deki evini ziyaret etti ve oğlu Alparslan Cambaz ile konuştu.


"Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı"

Evli ve bir çocuk sahibi sanat fotoğrafçısı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı Çengelköy’deki evinde televizyonda darbe haberleri geçmeye başladığı anda fotoğraf makinesini alıp dışarı çıktı.

  • Mustafa Cambaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara inin" çağrısının hemen ardından sosyal medya hesabından "Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz" yazarak dışarı çıkmıştı.

Erdoğan, Erol Olçok’un cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
OYNAT 02:21
Erdoğan, Erol Olçok’un cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde hayatını kaybeden yakın arkadaşı Erol Olçak, oğlu Abdullah Olçak ve Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı, konuşmasını erken bitirdi.


Darbeciler ateş açtığında en ön saflardaydı

  • Cambaz, darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Polis Karakolu'nun önüne gitti. Darbeciler karakolu savunmaya gelen vatandaşların üzerine ateş açtığında en ön saflardaydı. G3 silahlardan atılan iki mermiyle göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve şehit düştü.

"Yunan'a askerlik yapmam!"

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Batı Trakya Türklerindendi. Zamanın yıldırıcı Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele veren Cambaz, "Yunan'a askerlik yapmam!" diyerek Gümülcine'deki köyünü terk edip asker kaçağı olarak İstanbul'a geldi.

Türkiye'nin 118 ulu camisi tek albümde
HAYAT
Türkiye'nin 118 ulu camisi tek albümde

Şehadetinden bir ay önce en büyük hayalini gerçekleştirdi

Mustafa Cambaz, kayıt fotoğrafçısıydı. www.mustafacambaz.com adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe bir arşivi bulunuyor. Bu arşivi herkesin kullanımına ücretsiz olarak açmıştı. Ağırlıklı olarak tarihi yapıları fotoğraflamış, pek çok araştırmacıya, sanat tarihi öğrencilerine gönüllü olarak katkıda bulunmuştu.

Şehadetinden tam 1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu çalışma, Türkiye Ulu Camileri adıyla Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambaz'ın evinde
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambaz'ın evinde

Şehit düştükten sonra Türk vatandaşı oldu

  • Mustafa Cambaz, şehit düştükten sonra Türk vatandaşlığına alındı. Cambaz'ın hatırasını yaşatmak isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa Cambaz olarak değiştirdi.

Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
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Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
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Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi", Cambaz'ın doğduğu yer olan Yunanistan Gümülcine'de açıldı. Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekanların fotoğraflarının yer aldığı sergi 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

FOTOĞRAF 5
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15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi açıldı
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15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi açıldı
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15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi açıldı
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15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi açıldı
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15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi açıldı
"15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi" açıldı
Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

OYNAT 00:44
"Bir Şehidin Gözünden Mübarek Anadolu" sergisi
Bursa Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan sanat tarihi fotoğrafçısı Mustafa Cambaz'ın eserlerinden oluşan "Bir Şehidin Gözünden Mübarek Anadolu" isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide şehit Mustafa Cambaz'ın çektiği 10 bin Ulucami fotoğrafından 40 tane seçildi.


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Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor

ABD, iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair’in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptı iddia edildi. Skandal, Wayfair’deki fahiş fiyatların incelenmesi ile patlak verdi. Ürünlere ABD’da kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı “Reynold Halley”, sitede 4 bin dolara satılan halının markası “Reynold Hand”. Aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında. Bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy/beden ölçüleri yazılıyor.

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