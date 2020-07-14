Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz

15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız bayrağını için demokrasisi için evlatları için şehitlik mertebesine yükseldi.15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken 15 Temmuz darbe girişiminin şehitleri anılıyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında, cuntacı hainler tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz kimdir? İşte 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın hayatı...
"Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı"
Evli ve bir çocuk sahibi sanat fotoğrafçısı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı Çengelköy’deki evinde televizyonda darbe haberleri geçmeye başladığı anda fotoğraf makinesini alıp dışarı çıktı.
- Mustafa Cambaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara inin" çağrısının hemen ardından sosyal medya hesabından "Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz" yazarak dışarı çıkmıştı.
Darbeciler ateş açtığında en ön saflardaydı
- Cambaz, darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Polis Karakolu'nun önüne gitti. Darbeciler karakolu savunmaya gelen vatandaşların üzerine ateş açtığında en ön saflardaydı. G3 silahlardan atılan iki mermiyle göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve şehit düştü.
"Yunan'a askerlik yapmam!"
15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Batı Trakya Türklerindendi. Zamanın yıldırıcı Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele veren Cambaz, "Yunan'a askerlik yapmam!" diyerek Gümülcine'deki köyünü terk edip asker kaçağı olarak İstanbul'a geldi.
Şehadetinden bir ay önce en büyük hayalini gerçekleştirdi
Mustafa Cambaz, kayıt fotoğrafçısıydı. www.mustafacambaz.com adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe bir arşivi bulunuyor. Bu arşivi herkesin kullanımına ücretsiz olarak açmıştı. Ağırlıklı olarak tarihi yapıları fotoğraflamış, pek çok araştırmacıya, sanat tarihi öğrencilerine gönüllü olarak katkıda bulunmuştu.
Şehadetinden tam 1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu çalışma, Türkiye Ulu Camileri adıyla Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basıldı.
Şehit düştükten sonra Türk vatandaşı oldu
- Mustafa Cambaz, şehit düştükten sonra Türk vatandaşlığına alındı. Cambaz'ın hatırasını yaşatmak isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa Cambaz olarak değiştirdi.