Kahraman 15 Temmuz şehitlerimizin yürekleri sızlatan hikayaleri

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında asker ve polisin yanı sıra ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkan vatandaş, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu. Darbe girişiminin duyulmasının ardından hainlerin karşısına çıkan Türk halkı, 15 Temmuz’da bir destan yazarak darbecileri çaresiz bıraktı. Tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran millet vatanı için 251 şehit verdi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.

Sevdikleriyle bile vedalaşamadan evlerinden çıkan kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaştan ve her meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. İşte 15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri..

OYNAT 04:37 15 Temmuz hain darbe girişiminin şok ses kaydı ortaya çıktı 15 Temmuz hain darbe girişiminde nöbetçi personeli arayarak, “Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” diyen teğmenin şok ses kaydı ortaya çıktı. FETÖ'cülerin darbe girişimini ortaya çıkaran personelin başka illere sürgün edildiği de ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir kimdir?

Ömer Halis Demir, şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali “vur” emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir’in cenazesi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok: Son sözü "Hastayım" oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşıydı: Erol Olçok kimdir?

5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecideyekavak Köyü'nde doğan Erol Olçok, evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Olçok, Türkiye'de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniydi. 14 yıllık AK Parti iktidarının, başarıdan başarıya koşan tüm seçim kampanyalarında onun damgası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisini hiçbir zaman profesyonel bir ilişki olarak tanımlamadı. Her zaman dava, yol ve kader arkadaşlığı olarak gördü. İlk oğluna Abdullah Tayyip adını verdi. Oğluyla birlikte şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde, "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda evladı Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.

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OYNAT 00:18 Şehit Erol Olçok'un yeni görüntüsü yayınlandı 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'a ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Şehit Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok ağabeyinin oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un doğum gününü Mekke'den bir video ile kutladığı o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Babasını dinlemedi, şahadete koştu: Abdullah Tayyip Olçok kimdir?

16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi'nde eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı.

Yenişafak Gazetesi foto muhabiriydi: Mustafa Cambaz kimdir?

53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanının ağabeğiydi: Prof. Dr. İlhan Varank kimdir?

45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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"Ateş ediyorlar. Millet birikiyor. Allah büyük" deyip sokağa davet etti: Halil Kantarcı kimdir?

37 yaşındaki Halil Kantarcı, küçük yaştan beri İslami mücadele içindeydi. 28 Şubat döneminde henüz 15 yaşındayken haksız yere idamla yargılandı, 10 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada arkadaşlarını direnişe çağırmış, "Ateş ediyorlar. Millet birikiyor. Allah büyük" paylaşımında bulunmuştu. Darbeci hainlerin açtığı ateşte, İstanbul Çengelköy'de şehit düştü. Yanındaki ağabeyine son sözleri, "'Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum.

Onları ümmete emanet ediyorum'' oldu. Şehidin eşi, "Onunla bir mücahit olduğunu düşündüğüm için evlendim, gururluyum" dedi. Kantarcı, geride 9 aylık, 2,5 yaşında ve 9 yaşında 3 yetim evlat bıraktı. Şehit Halil Kantarcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kilit rol oynadı: Sait Ertürk kimdir?

Sait Ertürk, İstanbul’da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan 47 yaşındaki Piyade kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu.Topkule 66’ncı Zırhlı Tugayı’nda görev yapan Ertürk, 15 Temmuz gecesi, arkadaşı Piyade Albay Davut Ala ve polislerle gittiği tugayda askerler ve tankların dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk giriği çatışmada darbeci hainler tarafından şehit edildi. Ardında 8 ve 18 yaşlarında iki kız çocuğu ve eşini bırakan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün cenazesi, Ankara’da Cebeci Şehitliği’nde defnedildi.

OYNAT 04:37 15 Temmuz hain darbe girişiminin şok ses kaydı ortaya çıktı 15 Temmuz hain darbe girişiminde nöbetçi personeli arayarak, “Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” diyen teğmenin şok ses kaydı ortaya çıktı. FETÖ'cülerin darbe girişimini ortaya çıkaran personelin başka illere sürgün edildiği de ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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"Daha genciz" diyerek emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etti: Bülent Aydın kimdir?

1969 doğumlu Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, hain darbe gecesi ilk şehit olan askerlerden biri oldu. Özel Kuvvetler’dendi, 5 yıl önce emekli oldu ama “daha genciz” diyerek çalışmaya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay Başkanlığı’nı basmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma astsubayı Bülent Aydın, komutanını korurken darbeci hainler tarafından vuruldu. Onu almaya giden ambulansa da ateş açıldı. Kahraman Astsubay Bülent Aydın şehit oldu. Ağabeyi, “Kardeşim Bülent öğle yemeğini birlikte yediği arkadaşı tarafından şehit edildi” dedi. Astsubay Bülent Aydın, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkanlardan… Eşi Şahnaz Aydın, eşinin, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak darbenin seyrini değiştirdiğini söyledi. Şehit Bülent Aydın şimdi Ankara’nın Mamak ilçesindeki Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki ebedi istiratgahında…

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Ziya İlhan Dağdaş kimdir?

15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan’dan Ankara’ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı’na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, ev kiralayıp yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.

"Ölmek var dönmek yok" dedi şehit oldu: Fatih Satır kimdir?

26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını kazanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. “Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkını helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum” diyerek yola çıktı. Sarıyer’den İstinye’deki Borsa İstanbul’un önüne geldi. Hain darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu şehit düştü. Şehidin babası, “Şehit oğlumun üzerindeki kanlı bayrağı asla yıkatmam” diyor. Demokrasi şehidi Fatih Satır’ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Abdestini alıp hainlere karşı yürüdü: Ayşe Aykaç kimdir?

44 yaşındaki Ayşe Aykaç, ev hanımıydı. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara düştü. Eşiyle birlikte yan yana Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı. Aykaç'ın cenazesi istanbul Çengelköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Doğumları bir, şehit olmaları bir oldu: Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç kimdir?





Adanalı ikiz kardeş Ahmet ve Mehmet Oruç, Adana'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyorlardı. 6 ay arayla evlendiler, Ahmet Oruç'un eşi 7 aylık hamileydi. Helikopter pilotu eğitimi almak için Ankara'ya geldiler. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlğı'ndaydılar. Hain darbeciler, ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdılar.

İkiz polis memurları, aynı anda şehadet şerbetini içtiler. İkiz oğullarını kaybeden Baba Hacı Ali Oruç cenaze töreni sırasında "Oğullarım. Beni bırakıp nereye gittiniz? Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü. Şehitler Mehmet ve Ahmet Oruç, son yolculuklarına Adana'da binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

15 Temmuz şehitlerinin isimleri, memleketleri, yaşları, meslekleri:

Ömer Halisdemir/Çukurkuyu/1974/Asker

Halit Yaşar Mine/Seyhan/1988/Asker

Bülent Aydın/Iğdır/1969/Asker

Sait Ertürk/Ankara/1969/Asker

Serkan Göker/Akdağmadeni/1977/Eski Özel Harekat Polisi

Cennet Yiğit/Antalya/1993/Polis

Murat Alkan/Şereflikoçhisar/1974/Polis

Münür Alkan/Tekirdağ/1975/Polis

Dursun Acar/Yusufeli/1972/Polis

Meriç Alemdar/Gaziantep/1972/Polis

Önder Güzel/Aksaray/1970/Polis

Sevda Güngör/Adana/1989/Polis

Halil Hamuryen/Van/1977/Polis

Akif Altay/Burdur/1963/Polis

Mustafa Aslan/Yozgat/1969/Polis

Fevzi Başaran/Ankara/1985/Polis

Ufuk Baysan/Düzce/1974/Polis

Velit Bekdaş/Mardin/1986/Polis

Fırat Bulut/Ankara/1986/Polis

Cüneyt Bursa/Ankara/1979/Polis

Seyit Ahmet Çakır/Gaziantep/1990/Polis

Hüseyin Goral/Elazığ/1990/Polis

Niyazi Ergüven/Türkoğlu/1990/Polis

Münir Murat Ertekin/Sivas/1969/Polis

Serdar Gökbayrak/Denizli/1971/Polis

Gülşah Güler/Hatay/1992/Polis

Kemal Tosun/Niğde/1967/Polis

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Yunus Uğur/Seyhan/1990/Polis

Hurşut Uzel/Kırıkhan/1972/Polis

Mehmet Şevket Uzun/Elazığ/1985/Polis

Hasan Gülhan/Samsun/1970/Polis

Halit Gülser/Diyarbakır/1987/Polis

Bülent Yurtseven/Iğdır/1968/Polis

Ozan Özen/Bolu/1993/Polis

Seher Yaşar/Ankara/1992/Polis

Birol Yavuz/Tokat/1975/Polis

Alpaslan Yazıcı/Bala/1971/Polis

Hakan Yorulmaz/Kırıkkale/1988/Polis

Yasin Bahadır Yüce/Ankara/1984/Polis

Edip Zengin/Erzurum/1971/Polis

Faruk Demir/Elazığ/1965/Polis

Mehmet Çetin/Uşak/1977/Polis

Mehmet Demir/Gaziantep/1985/Polis

Nedip Cengiz Eker/Elazığ/1975/Polis

Kübra Doğanay/Kayseri/1993/Polis

Murat Ellik/İzmir/1991/Polis

Muhammet Oğuz Kılınç/Samsun/1990/Polis

Köksal Kaşaltı/Ankara/1979/Polis

Mehmet Karacatilki/Osmaniye/1984/Polis

Hüseyin Kalkan/Ankara/1971/Polis

Erol İnce/Yusufeli/1968/Polis

Feramil Ferhat Kaya/Ankara/1988/Polis

Muhsin Kiremitçi/Konya/1988/Polis

Zeynep Sağır/Adıyaman/1979/Polis

Fikret Metin Öztürk/Rize/1965/Polis

Mehmet Akif Sancar/Ankara/1971/Polis

Mustafa Serin/Balıkesir/1969/Polis

Demet Sezen/Ankara/1985/Polis

Turgut Solak/Balıkesir/1979/Polis

Yakup Sürücü/Erzurum/1987/Polis

Varol Tosun/Niğde/1972/Polis

Mustafa Tecimen/Yayladağı/1965/Polis

Zafer Koyuncu/Pazaryeri/1971/Polis

Ferhat Koç/Altındağ/1987/Polis

Aytekin Kuru/Adana/1973/Polis

Eyyüp Oğuz/Elazığ/1971/Polis

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Mehmet Oruç/Yüreğir/1990/Polis

Ahmet Oruç/Yüreğir/1990/Polis

Cemal Abuatuye/Fas Vatandaşı

Mesut Acu/Ankara/1960/Ayakkabı İmalatçısı

Ömercan Açıkgöz/Sinop/1985/Öğrenci

Yasin Naci Ağaroğlu/Seyhan/1994/Serbest Meslek

Murat Akdemir/Üsküdar/1989/Serbest Meslek

Suat Akıncı/Sarıkaya/1984/Tesisatçı

Tevhit Akkan/Horasan/1956/Seyyar Satıcı

Muhammet Aksu/Alaçam/1977/Aşçı

Timur Aktemur/Selim/1979/Döşemeci

Salih Alışkan/Vakfıkebir/1968/İşçi

Ali Alıtkan/Sungurlu/1984/İmam

Suat Aloğlu/Siverek/1977/Serbest Meslek

Hasan Altın/Yozgat/1955/Emekli

Muhammet Ambar/Çayeli/1977/Serbest Meslek

Ali Anar/Ankara/1981/Muhtar

Yalçın Aran/Niğde/1980/Kepçe Operatörü

Haki Aras/Göle/1969/Serbest Meslek

Mucip Arıgan/Ankara/1983/Serbest Meslek

Metin Arslan/Karabük/1972/Serbest Meslek

Osman Arslan/Bayat/1963/İşçi Emeklisi

İbrahim Ateş/Ankara/1986/Mobilyacı

Mustafa Avcu/Çorum/1994/Öğrenci

Mahir Ayabak/Bahçelievler/1999/Garson

Onur Ensar Ayanoğlu/Fatih/1989/Vinç Operatörü

Muzaffer Aydoğdu/Ankara/1980/Serbest Meslek

Ayşe Aykaç/Cide/1972/Ev Hanımı

Vedat Barceğci/Gaziosmanpaşa/1988/Kuyumcu

Şükrü Bayrakçı/Göztepe/1985/Serbest Meslek

Hikmet Baysal/Istanbul/1993/Serbest Meslek

Lokman Biçinci/Narman/1991/İşçi

Zekeriya Bitmez/Malatya/1959/Emekli

Fuat Bozkurt/Doğanşehir/1985/Serbest Meslek

Recep Büyük/Kalkandere/1978/Esnaf

Adil Büyükcengiz/İstanbul/1964/Tüccar

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Vedat Büyüköztaş/Ankara/1980/Mobilyacı

Mustafa Cambaz/Gümülcine/1963/Foto Muhabiri

Çetin Can/İstanbul/1982/Işıklandırma Şefi

Ömer Cankatar/İstanbul/1983/Stajyer Mali Müşavir

Volkan Canöz/Ankara/1987/Serbest Meslek

Selim Cansız/Şiran/1988/Serbest Meslek

Burak Cantürk/Üsküdar/1993/Öğrenci

Samet Cantürk/Kazan/1996/İşçi

Mahmut Coşkunsu/Üsküdar/1973/İş Adamı

Yusuf Çelik/Ankara/1970/Esnaf

Yusuf Çelik/Aksaray/1951/Emekli İşçi

Ziya İlhan Çağdaş/Erzincan/1985/Astsubay

Askeri Çoban/Zeynalan/1963/Serbest Meslek

Ümit Çoban/Amasya/1975/Yüzme Antrenörü

Aydın Çopur/Ankara/1989/Endüstri Mühendisi

Cuma Dağ/Elazığ/1977/Mühendis

Fatih Dalgıç/Eskişehir/1990/Serbest Meslek

Cemal Demir/Terme/1949/Esnaf

Şeyhmus Demir/Mardin/1988/Kurye

Muhammet Fazlı Demir/Sadık/1975/Emlakçı

Murat Demirci/İstanbul/1977/İşçi

Sümer Deniz/Sivas/1974/Esnaf

Necmi Bahadır Denizcioğlu/Ankara/1966/Serbest Meslek

Erdem Diker/Niksar/1986/Serbest Meslek

Mustafa Direkli/Şanlıurfa/1996/Öğrenci

Şirin Diril/Sason/1983/Şoför

Erhan Dural/Pazar/1983/Teknisyen

Sener Dursun/Ankara/1968/Serbest Meslek

Erhan Dündar/Istanbul/1995/Serbest Meslek

Şener Dursun/Ankara/1968/Serbest Meslek

Tolga Ecebalın/Fatih/1989/Tezgahtar

Barış Efe/İstanbul/1979/İşçi

Medet Ekizceli/Çankırı/1981/Sendika Temsilcisi

Kemal Ekşi/Üsküdar/1992/Serbest Meslek

Yusuf Elitaş/Ankara/1979/Öğretmen

Erkan Er/Orta/1972/Usta

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Yılmaz Ercan/Üsküdar/1977/Serbest Meslek

Batuhan Ergin/Bahçelievler/1995/Serbest Meslek

Gökhan Esen/İstanbul/1980/İşçi

Mahmut Esıt/Mardin/1973/Serbest Meslek

Osman Evsahibioğlu/Taşkent/1987/Mobilyacı

Yunus Emre Ezer/Ilgaz/1978/Reklamcı

Özgür Gençer/Ankara/1985/Esnaf

Tahsin Gerekli/Baskil/1977/Tekstilci

Orhun Göytan/Kadıköy/1980/Turizmci

Mehmet Güder/Artova/1965/Özel Sektör Çalışanı

Ümit Güder/Ankara/1953/Serbest Meslek

Hakan Gülşen/Ankara/1973/Güvenlik Amiri

Mehmet Gülşen/Ankara/1955/Esnaf

Lütfi Gülşen/Ankara/1953/Emekli

Recep Gündüz/Tercan/1989/İşçi

Emin Güner/Ankara/1969/Esnaf

Hüseyin Güntekin/Kemah/1973/Kasap

Fazıl Gürs/Ankara/1980/Matbaacı

Yıldız Gürsoy/Sarıkaya/1974/Çaycı

Uhud Kadir Işık/Yenimahalle/1998/Öğrenci

Halil Işılar/Yenimahalle/1994/Elektrikçi

Celalettin İbiş/Yozgat/1963/İşçi

Battal İlgün/Ankara/1981/Serbest Meslek

Murat İnci/Kangal/1974/Mobilyacı

Ömer İpek/Yozgat/1982/Reklamcı

Fatih Kalu/Aksaray/1995/Öğrenci

Halil Kantarcı/İstanbul/1979/Esnaf

Akif Kapaklı/Sungurlu/1954/Serbest Meslek

Sedat Kaplan/Trabzon/1985/Serbest Meslek

Resul Kaptancı/Haymana/1983/İşçi

Ahmet Kara/İskenderun/1992/Serbest Meslek

Mehmet Karaaslan/Bismil/1976/Serbest Meslek

Davut Karaçam/Ankara/1964/İşçi Emeklisi

Sultan Selim Karakoç/Güneyce/1974/Serbest Meslek

Bülent Karalı/Seydişehir/1977/Serbest Meslek

Mustafa Karasakal/Çorum/1998/Öğrenci

Köksal Karmil/Trabzon/1966/Serbest Meslek

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Ali Karslı/Çorum/1971/Memur

Vahit Kaşçıoğlu/Hınıs/1974/Kaynakçı

Hasan Kaya/Koyulhisar/1969/İşçi

Ismail Kayık/Istanbul/ 1961/Emekli

Mustafa Kaymakçı/Tosya/1979/Güvenlik Görevlisi

Alper Kaymakçı/Ankara/1986/Ustabaşı

İsmail Kefal/Tirebolu/1984/Garson

Ayhan Keleş/Kaman/1964/Mobilyacı

Mehmet Ali Kılıç/Fatih/1994/Öğrenci

Onur Kılıç/Eyüp/1993/Taksici

Mutlucan Kılıç/Bala/1998/Garson

Hüseyin Kısa/Zile/1987/Tornacı

Ahmet Kocabay/Pütürge/1985/İşçi

Mehmet Kocakaya/Çorum/1994/Güvenlik Görevlisi

Murat Kocatürk/İstanbul/1981/Ayakkabı Ustası

Mustafa Koçak/Yozgat/1982/İşçi

Ramazan Konuş/Bor/1967/Veteriner Hekim

Yakup Kozan/Ankara/1974/Serbest Meslek

Ali İhsan Lezgi/Orhaniye/1963/Memur

Jouad Merroune/Fas Vatandaşı

Murat Mertel/İstanbul/1976/İşçi

Ramazan Meşe/Istanbul/1991/Marangoz

Murat Naiboğlu/Üsküdar/1977/Serbest Meslek

Lokman Oktay/Kelkit/1964/Elektrikçi

Abdullah Tayyip Olçok/Fatih/1999/Öğrenci

Erol Olçok/Çorum/1962/Reklamcı

Serhat Önder/Almanya/1975/Serbest Meslek

Burhan Öner/Gürpınar/1974/Serbest Meslek

Özkan Özendi/Yeşilyurt/1961/Emekli Memur

İzzet Özkan/Çankaya/1983/Kuaför

Ahmet Özsoy/Amasya/1967/Türksat Bina Tesisleri Direktörü

Özcan Özsoy/Haymana/1986/Kozmetikçi

Erkan Pala/İstanbul/1964/Emekli

Rüstem Resul Perçin/Yenimahalle/1998/İşçi

Volkan Pilavcı/Kırıkkale/1980/Şoför

Cengiz Polat/Sarıkaya/1973/Elektrikçi

Emrah Sağaz/Çamoluk/1989/Serbest Meslek

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Şenol Sağman/İstanbul/1973/Serbest Meslek

Emrah Sapa/Korgan/1987/Kaynakçı

Ramazan Sarıkaya/Malatya/1963/Serbest Meslek

Fatih Satır/Sarıyer/1988/Serbest Meslek

Necati Sayın/Yusufeli/1954/İnşaat Mühendisi

Mete Sertbaş/Refahiye/1967/Muhtar

Akın Sertçelik/İstanbul/1975/Serbest Meslek

Kader Sivri/Rize/1974/Şoför

Mustafa Solak/Alaca/1973/Dekorasyoncu

Mehmet Şefik Şefkatlioğlu/Şanlıurfa/1967/Tamirci

Mehmet Şengül/Ankara/1986/Makine Mühendisi

Şuayip Şerefoğlu/Rize/1974/Esnaf

Ömer Takdemir/Kazan/1996/İşçi

Türkmen Tekin/Pütürge/1964/Satış Temsilcisi

Engin Tilbeç/Malatya/2001/Ögrenci

Samet Uslu/Kadıköy/1990/Muhasebeci

Hakan Ünver/Niğde/1979/Eczane Teknisyeni

İlhan Varank/Of/1971/Akademisyen

Ali Mehmet Vurel/Yozgat/1974/İşçi

Mesut Yağan/Ankara/1984/Şoför

Muhammet Yalçın/Karaman/1994/Serbest Meslek

Mustafa Yaman/Bartın/1985/İmam

Oğuzhan Yaşar/Erzurum/1993/Satış Elemanı

Fahrettin Yavuz/Of/1980/Serbest Meslek

Beytullah Yeşilay/Saraykent/1984/İşçi

Sevgi Yeşilyurt/Alaçam/1965/Serbest Meslek

Halil İbrahim Yıldırım/Bozova/2001/İşçi

Gökhan Yıldırım/Kırşehir/1982/Perdeci

Muharrem Kerem Yıldız/Beyoğlu/1987/ Satış Temsilcisi

İhsan Yıldız/İstanbul/1975/Kaynakçı

Mehmet Yılmaz/Haseki/1971/Grafiker

Osman Yılmaz/Üsküdar/1970/Serbest Meslek

İbrahim Yılmaz/Akdağmadeni/1991/Sözleşmeli İmam

Hasan Yılmaz/Bektaş/1972/İşçi

Yasin Yılmaz/Yozgat/1981/Serbest Meslek

Erkan Yiğit/Tokat/1981/Esnaf

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Ümit Yolcu/Urfa/1996/Serbest Meslek

Ferdi Yurduseven/Samsun/1988/Kurye



