Gündem Hakan Şükürün babası FETÖya yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı
POLİTİKA

Hakan Şükür'ün babası FETÖ'ya yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi AA
Selmet Şükür.
Selmet Şükür.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmadı. Duruşmada söz alan sanık avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, suç isnadının temel dayanaklarından gizli tanığın mahkemeye getirilemediğini ve tanık koruma programından da çıkarıldığını ifade etti.

Mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep edildi

Müvekkilleri hakkında ilgili resmi makamlardan alınarak mahkemeye sunulan raporlarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını söyleyen müdafi avukatları, Selmet Şükür'ün yargılanmasının tek nedeninin oğlu Hakan Şükür olduğunu savunarak, sanığın beraatini ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

  • Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmışsa da eylemlerinin "örgüte yardım" kapsamında olduğuna hükmederek, Selmet Şükür'ü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın mal varlıklarının müsadere edilmesi talebinin de reddini kararlaştıran heyet, Şükür'ün mal varlıkları üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

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Süreç

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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