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FETÖ'cü Hakan Şükür’ün babasının 300 milyon liralık mal varlığına yeniden tedbir konuldu

Eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava kapsamında mahkeme tarafından kaldırılan mal varlığı üzerindeki tedbir kararı itiraz sonucu yeniden konuldu. Baba Şükür'ün taşınmazlarla birlikte il genelinde yaklaşık 300 milyon liralık mal varlığı olduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Selmet Şükür
Selmet Şükür

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün mal varlığına tekrar tedbir kondu.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 22 Ekim günü görülen duruşmada tutuksuz sanık Selmet Şükür'ün avukatları, müvekkillerinin beraatini ve mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Gizli tanığın dinlenmesine, sanık avukatının dosyaya sunduğu soruların gizli tanığa sorulmasına ve sanık Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi. Karara Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

300 milyon TL'lik mal varlığı

  • İtirazı inceleyen 4. Ağır Ceza Mahkemesi baba Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbir kararının yeniden konulmasına karar verdi. Mahkemenin kararı tapu müdürlükleri, icra dairesine ve bankalara gönderildi. Baba Şükür'ün taşınmazlarla birlikte il genelinde yaklaşık 300 milyon liralık mal varlığı olduğu ifade ediliyor.

Baba Şükür 2016'da tahliye edilmişti

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

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