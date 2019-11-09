FETÖ'cü Hakan Şükür’ün babasının 300 milyon liralık mal varlığına yeniden tedbir konuldu

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Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç bir canlı yayın programına telefonla bağlanarak, daha önce yaptığı 'KHK faciadır' ifadesi için "KHK faciadır dememeliydim. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK’lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var" diye konuştu.