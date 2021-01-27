Hakim-savcıya sosyal medya yasağı: Atamalar puana göre yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ve dünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alınan hukuk reformuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taslak metne göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019’da kabul edilen Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde de de yer alan hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasıyla ilgili adım atılacak. Hakim-savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. Hakim ve savcıların sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirirken, HSK’nın bildirgesinde, hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürmemesi için sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu.

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ATAMA VE TERFİLERDE PUANA BAKILACAK

Hakim ve savcıların atama ve terfi sistemi, liyakat ve performansı esas alacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda “puanlama sistemi” getirilecek. Soruşturma ve yargılamadaki hedef sürelerin tutturulması, AYM ve AİHM kararlarına uygunluk, tutukluluk sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanması, istinaf ve temyiz incelemesine ilişkin not, puanlama sisteminde oluşturulacak kriterler arasında yer alacak. Ve söz konusu kriterlere göre her bir hakim-savcı için mesleğe başladığı andan itibaren puan tablosu oluşturulacak. Böylece özellikle unvanlı görevler başta olmak üzere yapılacak atamalar ve terfi incelemeleri bu puanlara göre yapılacak. Söz konusu puanlama sisteminin de soruşturma ve kovuşturmaların makul sürede sonuçlandırılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

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HUKUK EĞİTİMİNİN KALİTESİ ARTIRILACAK

Çocuk, gençlik, kadın ve çevre haklarına ilişkin de önemli düzenlemelerin yer aldığı taslağa göre, hukuk eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak. Bu kapsamda, hukuk fakültelerinin müfredatı yenilenecek. Öte yandan, taslağa göre, insan hakları konusunda kamuya eğitim verilmesi de gündemde.

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