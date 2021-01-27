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Hakim-savcıya sosyal medya yasağı: Atamalar puana göre yapılacak

Hakim-savcıya sosyal medya yasağı: Atamalar puana göre yapılacak

Hukuk reformu taslak metnine göre, hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Hakim ve savcılara “puanlama sistemi” getirilecek. Böylece özellikle unvanlı görevlere yapılacak atamalar ile terfiler bu puanlara göre yapılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ve dünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alınan hukuk reformuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taslak metne göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019’da kabul edilen Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde de de yer alan hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasıyla ilgili adım atılacak. Hakim-savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. Hakim ve savcıların sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirirken, HSK’nın bildirgesinde, hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürmemesi için sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu.

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ATAMA VE TERFİLERDE PUANA BAKILACAK

  • Hakim ve savcıların atama ve terfi sistemi, liyakat ve performansı esas alacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda “puanlama sistemi” getirilecek. Soruşturma ve yargılamadaki hedef sürelerin tutturulması, AYM ve AİHM kararlarına uygunluk, tutukluluk sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanması, istinaf ve temyiz incelemesine ilişkin not, puanlama sisteminde oluşturulacak kriterler arasında yer alacak. Ve söz konusu kriterlere göre her bir hakim-savcı için mesleğe başladığı andan itibaren puan tablosu oluşturulacak. Böylece özellikle unvanlı görevler başta olmak üzere yapılacak atamalar ve terfi incelemeleri bu puanlara göre yapılacak. Söz konusu puanlama sisteminin de soruşturma ve kovuşturmaların makul sürede sonuçlandırılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

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HUKUK EĞİTİMİNİN KALİTESİ ARTIRILACAK

Çocuk, gençlik, kadın ve çevre haklarına ilişkin de önemli düzenlemelerin yer aldığı taslağa göre, hukuk eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak. Bu kapsamda, hukuk fakültelerinin müfredatı yenilenecek. Öte yandan, taslağa göre, insan hakları konusunda kamuya eğitim verilmesi de gündemde.

Eylem Planı’nda 371 faaliyet

  • Hak ve özgürlüklere ilişkin önemli bir yol haritası olacak İnsan Hakları Eylem Planı’nın taslak metni de hazırlandı. Eylem Planı’nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde olduğu gibi amaç, hedef ve faaliyetler yer alıyor. Buna göre, Eylem Planı’nda 10 temel amaç, bu amaçlara bağlı 53 hedef ve bu hedeflerin altında 371 faaliyet yer aldığı öğrenildi. Yargı bağımsızlığı ile hak ve özgürlüklerin vurgulandığı Eylem Planı’ndaki amaçlar şöyle: “Güçlü bir insan hakları koruma sistemi, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütleme ve din özgürlüğü üzerinden hukuki koruma, kişi özgürlüğü güvenliğinin genişletilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğünü özel hayatının güvence altına alınması, insan onurunu koruyan infaz sistemi, mülkiyet hakkının korunması, mağdur haklarının korunması.”
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