Facebook’tan ‘zoraki’ temsilci

Temsilci bulundurmayan uluslararası sosyal ağ sağlayıcılarına reklam yasağı koyulmasına saatler kala Facebook ve Instagram da Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı. Şimdiye kadar YouTube, TikTok, Dailymotion, Linkedin ve VKontakte temsilcilik açacağını duyurmuştu. Dün de Facabook ve Instagram Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ettiğini açıkladı. Facebook’un açıklamasında, “Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz” denildi.

HEM TEMSİLCİ ATADI HEM TEHDİT ETTİ

Facebook; açıklamasında kurallara uyma mecburiyetinin olmadığını önü sürdü. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.”

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Beş basamaklı yaptırım planında üçüncü adım

10 milyon ve 30 milyon liralık yara cezalarına rağmen 19 Ocak 2021 (bugün) tarihine kadar Türkiye’de temsilci bulundurmayan şirketler reklam yasağı uygulanmaya başlanacak. Toplamda 40 milyon liralık idari para cezası ve bugün başlayacak reklam alamama cezalarına rağmen yine de temsilci atamayı kabul etmeyen sosyal medya ağ sağlayıcısı şirketlerin bant genişliğinin önce yüzde 50, sonra yüzde 90 daraltılması için Türkiye; Sulh Ceza Hakimliklerine başvurabilecek.

Birlikte mücadele çağrısı

Facebook ve Instagram’ın Türkiye’de temsilcilik açma kararı sonrası gözler Twitter’a çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz” dedi.