Ekonomi Facebooktan zoraki temsilci
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Facebook’tan ‘zoraki’ temsilci

Facebook ve Instagram, temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına “reklam yasağı” gelmesine saatler kala Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı. Daha önce YouTube, TikTok, Dailymotion, Linkedin ve VKontakte de temsilcilik açmayı kabul etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan benzer bir adım beklerken vatandaşlardan da mücadeleye destek istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Temsilci bulundurmayan uluslararası sosyal ağ sağlayıcılarına reklam yasağı koyulmasına saatler kala Facebook ve Instagram da Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı. Şimdiye kadar YouTube, TikTok, Dailymotion, Linkedin ve VKontakte temsilcilik açacağını duyurmuştu. Dün de Facabook ve Instagram Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ettiğini açıkladı. Facebook’un açıklamasında, “Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz” denildi.

HEM TEMSİLCİ ATADI HEM TEHDİT ETTİ

Facebook; açıklamasında kurallara uyma mecburiyetinin olmadığını önü sürdü. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Beş basamaklı yaptırım planında üçüncü adım

10 milyon ve 30 milyon liralık yara cezalarına rağmen 19 Ocak 2021 (bugün) tarihine kadar Türkiye’de temsilci bulundurmayan şirketler reklam yasağı uygulanmaya başlanacak. Toplamda 40 milyon liralık idari para cezası ve bugün başlayacak reklam alamama cezalarına rağmen yine de temsilci atamayı kabul etmeyen sosyal medya ağ sağlayıcısı şirketlerin bant genişliğinin önce yüzde 50, sonra yüzde 90 daraltılması için Türkiye; Sulh Ceza Hakimliklerine başvurabilecek.

Birlikte mücadele çağrısı

  • Facebook ve Instagram’ın Türkiye’de temsilcilik açma kararı sonrası gözler Twitter’a çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz” dedi.

Bakan Varank'tan Facebook açıklaması: İsabetli karar oldu
TEKNOLOJİ
Bakan Varank'tan Facebook açıklaması: İsabetli karar oldu
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.