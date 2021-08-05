Hakkari Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
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