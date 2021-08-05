Gündem Hakkari Yüksekovada 2 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Hakkari Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Hakkari Yüksekovada 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

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