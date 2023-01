Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı ifade edildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 30 Aralık saat 00.01'den 13 Ocak saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni ve toplantısı, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

FOTOĞRAF 12 Her yıl ocak ayında ilçe merkezinde 1 metre kar ve dondurucu soğuklar hakimken, bu sene aynı dönemde yaşanan sıcak hava vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ocak ayına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın ederek, güneşin tadını çıkarıyor. Bu sene ocak ayında güneşlendiklerini söyleyen Murat Ural isimli vatandaş, “Önceki senelerde bu ayda bu şekilde dolaşmak hayaldi. Çünkü biz bu ayda bir metre kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyorduk. Şimdi ise resmen bahar havasını yaşıyoruz. Bu sıcak havayı fırsat bilerek geziyoruz ve parklarda zaman geçiriyoruz. Çocuklarda şimdi sıcak havanın tadını parklarda oynayarak çıkarıyor. Hem seviniyoruz hem de bu duruma şaşkınız, çünkü bizim memleket kar memleketidir. Allah hayırlara vesile etsin. Malum ocak ayı karla anılırdı, şimdi baktığımda artık baharla anılacak dedi. Her sene bu aylarda kar ve dondurucu soğuklardan dolayı sadece zorunlu durumlarda halkın dışarı çıktığını söyleyen Menaf Kancı da, “Biz resmen baharda kalmış günler yaşıyoruz. Ocak ayına girdiğimizde kar ve dondurucu soğuklar asla bitmezdi. Şimdi sanırım ocak ayı şaşırmış durumda. Çünkü ocak ayı bahar ayını yaşatıyor. Biz aslında bu duruma şaşkınız. Bizde bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. İnşallah sıkıntısız hep böyle geçer ifadelerini kullandı. Her sene bir metre karın olduğu Yüksekova'da bu sene bahar yaşanıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi her sene ocak ayında bir metre kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ederken, bu sene ise bahar havası yaşıyor.

