Hakkari kırsalında EYP ve el bombaları ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Şemdinli ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet metal tüp içerisine hazırlanmış yaklaşık 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 25 metre kablo, 2 adet 6’lı pil bloğu, 3 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet savunma tipi el bombası ve 308 adet Kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.