Hakkari kırsalında EYP ve el bombaları ele geçirildi

Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı 3 organizatör tutuklandı

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonlarda 91 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 7 adresi operasyon düzenledi. Operasyonlarda yurda kaçak girdikleri belirlenen 91 göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçmek için kullandıkları 1 şişme bot, bot aparatları, 12 bin 300 lira, 105 euro ve 135 dolar ele geçirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.