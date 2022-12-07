Gündem Mardinde PKKlı teröristlerin mühimmat depoları imha edildi
MARDİN

Mardin'de PKK’lı teröristlerin mühimmat depoları imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda kayalıkların arasında tespit edilen 4 depo, içerilerinde bulunan 10 kilo patlayıcı ve diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
Mardinde PKK’lı teröristlerin mühimmat depoları imha edildi
PKK’lı teröristlerin mühimmat depoları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında operasyon düzenlendi.

DÖRT DEPO TESPİT EDİLDİ

Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasında teröristlerin depo olarak kullandığı 4 yer tespit edildi.

Buralarda yapılan aramalarda 10 kilo patlayıcı madde, 5 plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 roket motoru, 18 elektrikli ve mekanik fünye, 5 EYP ateşleme anahtarı, 1 basma düzeneği, EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 tabanca şarjörü, 1 tablet, 1 lazer metre, 1 akımölçer, 1 uzaktan kumanda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, depolar diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
OYNAT 00:44
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), 4 Aralık'ta Ege Denizi'nde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 'Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde, 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.' ifadeleri kullanıldı.

Yerli ve milli imkanlarla modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi kapsamında 60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi ve alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri, 81 mmlik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi ile yeni tevcih sisteminin ve alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri ve 120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi ve alt bileşeni olan ALRF-L100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı.
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Proje kapsamında ilk muayene, yüksek ve düşük sıcaklık çalışma, dayanım, sızdırmazlık, titreşim, düşme gibi birçok farklı kalifikasyon testi ile doğruluk, dağılım, EMIEMC, mesafe ve açı ölçümleri, yüksek, düşük sıcaklık depolama gibi birçok farklı içerikte kabul test faaliyeti başarılı bir biçimde yapıldı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şunları kaydetti:
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Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 mm havanların ilk teslimatlarını TSKya gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu. Hayırlı olsun.
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Yerli ve milli imkanlarla modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi.
TSKya ilk teslimat yapıldı

TSK'ya ilk teslimat yapıldı

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi.
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Herkes bu sorunun cevabını arıyor

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