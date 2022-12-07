Mardin'de PKK’lı teröristlerin mühimmat depoları imha edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi kapsamında 60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi ve alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri, 81 mmlik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi ile yeni tevcih sisteminin ve alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri ve 120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi ve alt bileşeni olan ALRF-L100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı.