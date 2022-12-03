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POLİTİKA

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de arazi taramasında toprağa gömülü 3 bidonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA Diğer
Hakkaride PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari

İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, jandarma komando ve terörle mücadele timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı ortak gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk' operasyonu kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gömülü silah ele geçirildi

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalındaki arazi aramasında toprağa gömülü 3 bidonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında; 60 milimetre havan, bixi makineli tüfek, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, pm 98 uzi makineli tabanca, bixi makineli tüfek tamburu, 8 kalaşnikof dipçiği, 47 adet 60 milimetre çapında havan mühimmatı, 9 anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı, 512 mühimmat, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilo kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası yer aldı. Malzemeler, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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