Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye eline vur ekmeğini al uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen 'Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı ilave köprü, Ceylanpınar ilçesinde doğal gaz verme, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni'ne çok sayıda vatandaş katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'a hamdolsun, artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendisi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var.' diye konuştu.