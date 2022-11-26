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HAKKÂRİ

Hakkari Valiliği duyurdu: 36 saat yasaklama getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinde gösteri ve yürüyüşlere 36 saat yasaklama getirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Hakkari Valiliği duyurdu: 36 saat yasaklama getirildi
Hakkari Yüksekova

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak’ta PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na karşı sol terör örgütleri ve müzahir şahıslarca Yüksekova ilçesinde 28 Kasım’da sınıra doğru yasadışı yürüyüş yapılacağı belirtilerek şöyle denildi;

“Ülkemiz genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından intikam alma duygusu ile hareket edilip, toplumsal olaylar çıkarılarak kaos/kargaşa ortamı oluşturulmaya ve karşıt gruplar arasında çatışma çıkarmaya çalışabilecekleri, yapılacak olan yasadışı yürüyüşe ilimiz merkezinden ve ilçelerinden, ayrıca diğer illerden yoğun katılım olacağı değerlendirilmektedir.

"Emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla"

İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını, 27 Kasım 2022 saat 08.00’den 28 Kasım 2022 saat 20.00’a kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır."

Bakanlık duyurdu: Hakkari'de dev operasyon
GÜNDEM
Bakanlık duyurdu: Hakkari'de dev operasyon

Meteoroloji uyarmıştı: Kısa sürede kar kalınlığı beş santimetreyi buldu
FOTOĞRAF 23
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Yüksekova ilçesinde haftalardır soğuk havalar etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi.
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Cilo dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beraber 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe merkezinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun güney ve batı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ’’Akşam akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor’’ ifadelerini kullandı.
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Meteoroloji uyarmıştı: Kısa sürede kar kalınlığı beş santimetreyi buldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan uyarılardan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

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