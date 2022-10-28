Bakanlık duyurdu: Hakkari'de dev operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu detaylar kaydedildi:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 (Hakkari- Yüksekova-Keçili) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet ÖZDAŞ Operasyonu” başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 688 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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