Gündem MİT ve emniyetten ortak DEAŞ operasyonu Patlamaya hazır bombayla yakalandılar
ANKARA

MİT ve emniyetten ortak DEAŞ operasyonu: Patlamaya hazır bombayla yakalandılar

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MİT ve emniyetten ortak DEAŞ operasyonu: Patlamaya hazır bombayla yakalandılar
18 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 03 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen;

MÜHİMMATLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında örgütün sözde “Maliye Emiri”nin de bulunduğu (13) DEAŞ, Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen (5) PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam (18) terörist yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır (10) kg el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, (4) adet bomba elektronik devre kartı, (1) adet kalaşnikov piyade tüfeği, (1) adet tabanca ve (253) adet fişek ele geçirilmiştir.

Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Bir ilimizde daha petrol heyecanı

​Harekete geçildi: Çalışmalar başlıyor.
Favoriler sahaya çıkıyor

Favoriler
sahaya çıkıyor

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki maç oynanacak.
MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

​İçişleri: Aralarında sözde maliye emiri de bulunan 18 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Yeni liste açıklandı: Tek tek sıralandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.

Siyahi kadının adı yerine 'maymun' yazdılar.

Herkes görüntülemek için saatlerce bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.