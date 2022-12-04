MİT ve emniyetten ortak DEAŞ operasyonu: Patlamaya hazır bombayla yakalandılar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 03 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen;

MÜHİMMATLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında örgütün sözde “Maliye Emiri”nin de bulunduğu (13) DEAŞ, Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen (5) PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam (18) terörist yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır (10) kg el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, (4) adet bomba elektronik devre kartı, (1) adet kalaşnikov piyade tüfeği, (1) adet tabanca ve (253) adet fişek ele geçirilmiştir.