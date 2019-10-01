Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden operasyon: 74 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
2 araçta 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesinde iki araçta yapılan aramada 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.