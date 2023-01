Haliliye Belediyesi hizmetleriyle çocukların yüzünü güldürüyor

Haliliye Belediyesi’nin gönül belediyeciliği anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çocukların mutluluğu için de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda ve emrinizdeyiz. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Haliliye’mizde yaklaşık 24 bin ailemizin her türlü ihtiyacına yanında oluyoruz. Çocuklarımıza da, sağlıkla pedal çevirmesi adına bugün sizlere bisikletlerinizi teslim ediyoruz. Haliliye’mizi her geçen gün geliştiriyor, açılıştan açılışa koşuyoruz” diye konuştu.