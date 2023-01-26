Haliliye Belediyesi hizmetleriyle çocukların yüzünü güldürüyor

Haliliye Belediye başkanı Mehmet Canpolat, hizmete sunduğu örnek projeleriyle Türkiye’de başarılı bir belediye başkanı profili çiziyor. Göreve geldiği günden bu yana söz verdiği eserleri bir bir ilçeye kazandıran Başkan Mehmet Canpolat, projeleriyle çocukların yüzünü güldürürken, hizmetleriyle de mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

AŞIKLAR DİYARINA KÜLTÜR MERKEZİ ÇOK YAKIŞTI

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından aşıklar diyarı olarak bilinen Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye hizmet binası Kültür Merkezine dönüştürüldü. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlandığı ve hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi’nin açılışı coşkulu bir törenle yapıldı. Kısas manilerinin okunduğu ve Haliliye Belediyesi Halk Oyunları ekibinin yöresel oyunları sahnelediği açılış töreni, Aşık Sefai’nin saz sunumuyla sahne almasıyla devam etti.

Kısas Kültür Merkezinin bölgenin ihtiyacı olduğunu ve söz verdikleri gibi tamamladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçerisinde dikiş atölyelerinin olduğu, el sanatlarının olduğu, dersliklerin olduğu ve yine nota ve enstrümanlarla ilgili, bilgisayar, okuma salonunun yer aldığı Kısas’a yakışır Kültür Merkezinin açılışındayız. Kısas’ın asfaltla ilgili ihalesini gerçekleştirdik, inşallah bahar ayında Kısas’ın içinde tüm yollar asfalt olacaktır. Kısas’ta geçmişten bugüne ne söz verdiysek yaptık. Yine bir sözümüz vardı, unutmuş değiliz. Kısas’a da bir taziye evi, bir kültür evi yakışır değil mi? Bunun da buradan sözünü verelim. Yerimiz hazır, inşallah bu sene içerisinde temelini atıp, Kültür Evimizin açılışını yapacağız.”

Kültür Merkezinin içerisinde Müzik Sınıfı, Bilgisayar Kursu, Dikiş Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, 45 kişilik Okuma Salonu ve 15 kişilik Derslik ile Kısas Mahalle Muhtarlığı yer alacak.

400 ÇOCUĞUN KARNE HEDİYESİ HALİLİYE BELEDİYESİNDEN

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen program ile 400 çocuğa bisiklet hediye edildi. İlk kez pedal çevirme şansı yakalayan çocuklar, karne hediyesi aldıklarını ifade ederek, mutluluklarını teşekkür ederek dile getirdi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından ilçede ikamet eden 400 çocuğa bisiklet hediye edildi. Haliliye Belediyesi Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezide düzenlenen program ile minikler bisikletlerine kavuşurken, mutlulukları adeta gözlerine yansıdı.

Haliliye Belediyesi’nin gönül belediyeciliği anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çocukların mutluluğu için de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda ve emrinizdeyiz. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Haliliye’mizde yaklaşık 24 bin ailemizin her türlü ihtiyacına yanında oluyoruz. Çocuklarımıza da, sağlıkla pedal çevirmesi adına bugün sizlere bisikletlerinizi teslim ediyoruz. Haliliye’mizi her geçen gün geliştiriyor, açılıştan açılışa koşuyoruz” diye konuştu.

Tören sonrası bisikletlerine kavuşan çocuklar ise karne hediyesi aldıklarını belirterek, mutluluklarını Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ederek ifade etti.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE KAYNAK KİTAP DESTEĞİ

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, gençlerin eğitim yuvası oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda, kurslardan faydalanan gençler için üniversite hazırlık kitap seti hazırlandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programla 400 öğrenciye 11 kitaptan oluşan 4 bin 400 adet üniversiteye hazırlık kaynak kitap seti hediye edildi.

Gençlerin geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanması için her zaman eğitime destek vereceklerini ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “Sürekli gençliğe yatırıma, geleceğimize yatırıma devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılında da bize yakışan budur, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle. Türkiye gençliğiyle şaha kalkmış, inşallah geleceğe damga vuracak lider ülke, dünyanın ilk 5 ülkesine girebilecek bir konumda yoluna devam ediyor. Tabi ki Şanlıurfa, özelinde Haliliye bizlerin çalışmasıyla her geçen gün güzelleşiyor. İnsana yatırım, gençliğe yatırım, geleceğe yatırım son derece kıymetli ve ehemmiyetli. Bu mahiyette Haliliye Belediyesi olarak rutin işlerin yanı sıra bizler de gerek sportif, gerekse eğitim ve öğretime destek, hazırlık anlamında birçok kurs merkezimiz öğrenci kardeşlerimizin emrinde ve hizmetinde. Bu doğrultuda 2019 yılından bugüne kadar resmi rakamlara göre 4 bin 350 öğrenci kardeşimizi üniversite sınavına hazırladık. Yaklaşık 1000’in üzerinde öğrenci kardeşlerimiz içerisinde tıp fakültesi olmak üzere üniversiteyi kazandı, şu anda okuyorlar. Bugün de yine yaklaşık 400 öğrencimize 11 bölümden oluşan 4 bin 400 adet olan soru kitaplarımızı dağıttık.”

HALİLİYE BELEDİYESİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMELİ ATILDI

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Haliliye Belediyesi tarafından yapımı üstlenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreni gerçekleşti. Haliliye İlçesinde nüfus yoğunluğunu olduğu Ahmet Yesevi Mahallesinde temeli atılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, zemin kat ve teras kat olmak üzere 5 kattan oluşacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “İnşallah 1 yıla kalmaz da burada açılışını yapmış olacağız” dedi. Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler gereği Valiliğimiz himayelerinde bölgemize yakışır, yaklaşık 16 milyonluk yatırımın temelini atıyoruz. İnşallah 1 yıla kalmaz da burada açılışını yapmış olacağız. İnsanlar geriye dönüp baktığı zaman eserleriyle anılır. Bizler de eser bırakmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki en büyük katkı değerli Haliliyeli hemşerilerimindir. Onların bize teveccühü ve güvenidir. Biz onlara sonsuz müteşekkiriz. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

KÖYLERARASI SPOR MÜSABAKALARINDA RENKLİ ANLAR

Haliliye Belediyesi tarafından Emirler Mahallesinde düzenlenen Köylerarası Spor Müsabakaları ile voleybol, futbol, atletizm ve bilek güreşi dallarında yarışan gençler kıyasıya mücadele etti. Çevre köylerin de katıldığı müsabakada başarılı takımlar finalde yarışırken, düzenlenen tören ile birincilere kupaları ve madalyaları takdim edildi. Haliliye’nin tüm köylerine ve mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ifade etti. En iyisi için çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: