Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Bölgedeki bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Recep Öztürk, “Şu an için depremle ilgili akut-acil dönem zaten bitmek üzere, artık beklenen bölgenin ve mevcut şartların doğuracağı hastalıklar söz konusu. Özellikle akut ishaller, değişik deri enfeksiyonları ve özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere bölgedeki illerdeki verileri değerlendirip, gerek il merkezlerinde gerekse sahada, köylerdeki çadır kentlerde yaptığımız incelemelerde, şu an itibarıyla bahsettiğimiz bu enfeksiyonlarda bir salgın durumu asla olmadığını, ama mevcut koşullarda, bu bölgede deprem olmasaydı, o şartlarda görülebilen enfeksiyonların şu an görünmekte olduğunu tespit ettik” dedi.