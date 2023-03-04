Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Deprem bölgelerinde salgın ya da kümelenme riskinin bulunmadığı açıklandı.
Deprem bölgesinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olmak üzere 3 ilde incelemede bulanan Halk Sağlığı Komisyonu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, "Şu anda Türkiye’nin başka bir ilinde görülen enfeksiyonlar kadar burada da bulaşıcı hastalık görüyoruz şeklinde ki bu doğaldır. O nedenle sahada sunulan güçlü koordinasyonla sağlanan hizmetler sayesinde bir salgın ve kümelenme durumu olmadığını şu an için söyleyebiliriz" dedi.
Uzmanlar detaylı analiz yaptı
"Kapsayıcı hizmetler tüm ilde veriliyor"
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, depremlerden sonra bölgedeki halk sağlığı hizmetlerinde anne-çocuk sağlığı, çocukların aşılanması gibi konularda herhangi bir aksama olmadığı ve rutin gittiğini söyledi. Tetanoz aşılarının devam ettiğini belirten Prof. Dr. İlhan, “Özellikle gebelerin, çocukların, kronik hastaların takibi çok önemli. Tabi bu deprem sonrası halk sağlığı hizmetlerinde özellikle anne-çocuk sağlığıyla birlikte hipertansiyon, şeker, kalp hastalıkları gibi kronik hastalığı olan vatandaşların sağlık sorunlarını yerinde tespiti, eksik ilaçlarının sağlanması önemli bileşenlerden birisi. Burada önemli olan tüm ilde bu kapsayıcı hizmetlerin verilmesi, yani sadece merkezde yaşayan, konteyner veya çadır kentte olanlar değil, ilçeler ve beldelerde olanlar için de rutin olarak bu hizmetler devam ediyor” diye konuştu.
"Deprem olmadan da görülebilecek enfeksiyonlar görülüyor"
"Sahada bir salgın ya da kümelenme durumu şu an için yoktur"
“Burada tüm altyapının, bu enfeksiyonların oluşmaması için ilgili konaklama yerlerinde tuvaletlerin güçlendirilmesi, sayıca artırılması, seyyar çamaşırhanelerin yaygın şekilde kullanıma girmesi, banyo imkanlarının artırılması, bu enfeksiyonların şu anda kontrol altında olmasının en önemli nedeni. Sahadan merkeze güçlü bir entegrasyon var, gerek ishaller, gerek solunum yolu enfeksiyonları en ileri düzeyde kurulmuş durumda. Solunum yolu paneli değimiz, bütün temel etkenleri çalışan sistemler mevcut. Sahadan bu şekilde şüpheli enfeksiyon, bulaşıcı hastalık bildirildiğinde şu anda buradaki laboratuvar imkanlarında bu etkenler hızla çalışılıp, sahaya yönelik tedbirler alınma durumunda. Eczanelerin çoğu işlemez durumda olduğundan gerekli ilaçların hepsinin temin edildiğini mahallinde gördük. Bu 3 ilde de sağlanıyor. Şu anda Türkiye’nin başka bir ilinde görülen enfeksiyonlar kadar burada da bulaşıcı hastalık görüyoruz şeklinde; ki bu doğaldır. O nedenle sahada sunulan güçlü koordinasyonla sağlanan hizmetler sayesinde bir salgın ve kümelenme durumu olmadığını şu an için söyleyebiliriz. Böyle bir riski de önlemek için çok güçlü laboratuvar sistemi kurulmuş aktif bir takip sisteminin çalıştığını gözlemledik.”