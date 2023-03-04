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Artvin’deki çığdan sağ kurtulan program yapımcısı Serdar Kılıç yaşanan dehşeti anlattı: İlk ben çıkabildim

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen çığdan sağ kurtulan ‘Doğadaki İnsan’ programı sunucusu Serdar Kılıç, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Kılıç, ''Çığ altından ilk ben çıkabildim, sonra sinyal gönderici aletlerle sırayla tek tek 5 kişinin yerini tespit edebildik. Daha sonra ekibin 3 kişisi yukarıdaydı. Onlar çığ altında kalmamıştı, onlar da yetişti. Daha sonra 3 kişi daha çığ altında sağ salim çıkarttık'' ifadelerini kullandı.

18:52 . 4/03/2023 Cumartesi
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Artvin'de çığ meydana geldi.

Artvin'de çığ meydana geldi.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi’nde meydana gelen çığda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Çığ altında kalan ekibin arasında yer alan TRT’de yayınlanan ‘Doğadaki İnsan’ programı yapımcısı ve aynı zamanda sunucusu Serdar Kılıç yaşananları anlattı.

Kılıç “Bugün öğleden sonra saat 14.20 civarlarında bir grup arkadaşımız Artvin Yusufeli ilçesi Yüncüler köyü Olgunlar Mahallesi’nin sol tarafında bulunan vadinin içerinden tam donanımlı ekiple yukarıya doğru gidiyordu. Bu esnada dağın sağ yamacından hızlı bir şekilde aşağı yukarı 400 metre eninde çığ tabakası kopuyor. Ve bu çığ hızlı bir şekilde ekibin üzerine iniyor. Çığ altından ilk ben çıkabildim, sonra sinyal gönderici aletlerle sırayla tek tek 5 kişinin yerini tespit edebildik. Daha sonra ekibin 3 kişisi yukarıdaydı. Onlar çığ altında kalmamıştı, onlar da yetişti. Daha sonra 3 kişi daha çığ altında sağ salim çıkarttık. Diğer iki tanesi çok derindeydi biri 8 metre gibi diğeri 6 metre gibi derinlikteydi. Onlara yarım saatte ulaşabildik. Biz de ekibi toparladık sağ salim aşağıya inmek için yola çıkıyoruz. Bu bölgeye belki 20 kez çıktık. Davet üzerine burada bulunuyorum. Kendimizi bir an kurtarma içinde bulduk, depremden çıktık, buraya geldik. Duygularımı anlatamıyorum" ifadelerini kullandı.



#Artvin
#Çığ
#Yusufeli
2 saat önce
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Artvin’deki çığdan sağ kurtulan program yapımcısı Serdar Kılıç yaşanan dehşeti anlattı: İlk ben çıkabildim
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