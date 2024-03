Hamza Dağ: İzmir için elimi değil gövdemi ortaya koyuyorum

"Her geçen gün büyüyen, karmaşık hale gelen sorunlar yumağı var. Tahammül edilemez durumdaki trafik sorunumuz var. Yıllardır onarılmayı bekleyen yollarımız, yürünmez hale gelen kaldırımlarımız, her gün başka bir yerden patlak veren altyapımız, acil dönüşüm bekleyen yapılarımız ve insanlarımızın hizmetine sunacağımız sosyal tesislerimiz, parklarımız, bahçelerimiz var. Gençlerimize miras bırakacağımız kütüphanelerimiz, bilim ve teknoloji merkezlerimiz var. Yaşlılarımızı misafir edeceğimiz huzurevlerimiz, yaşlı bakım merkezlerimiz mevcut. Anlayacağınız bu şehirde birlikte yapacağımız çok iş var. Bunların hiçbirini mimar ve mühendisler olmadan yapmamız mümkün değil. Sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı emaneti teslim aldığımızda, önümüzdeki 5 yılda en yakın çalışma arkadaşlarımız yine sizler olacaksınız. Bu şehrin her sokağında, her caddesinde beraber ter dökeceğiz"