Gündem Hamza Dağdan Akşenere kritik Öcalan sorusu AİHM Kavalaya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?
POLİTİKA

Hamza Dağ'dan Akşener'e kritik 'Öcalan' sorusu: AİHM Kavala'ya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Osman Kavala konusunun Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dağ, "Meral Hanım, velev ki AİHM Öcalan için de benzer görüş bildirdi. İç mesele olmaktan çıkacak mı?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Dağdan Akşenere kritik Öcalan sorusu: AİHM Kavalaya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?
Meral Akşener - Hamza Dağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın davasının Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyledi.

10 ülkenin büyükelçisinin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiren Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
GÜNDEM
Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil

HAMZA DAĞ'DAN ÖCALAN SORUSU

Akşener'in bu açıklamasına Twitter hesabından yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Meral Hanım, velev ki AİHM Öcalan için de benzer görüş bildirdi. İç mesele olmaktan çıkacak mı?" dedi.

Dağ, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"O zaman da mı devletin ve yönetenlerin dik duruşundan bu denli hoşnutsuz ve hüzünlü olacaksınız? Milliyetçiliğinizi gölgeleyen bu batı yandaşlığınızın sebebi nedir?"

Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
OYNAT 02:06
Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın davasının Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyledi. Büyükelçilerin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiren Akşener, 'Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir.' ifadelerini kullandı.
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