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BİTLİS

Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa arıyorlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülerken, bünyesindeki buhar bacalarıyla da şifa dağıtıyor.

Haber Merkezi İHA
Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa arıyorlar
Nemrut Krater Gölü iki bin 250 rakımda yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağlanan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgenin turizm alanındaki önemi giderek artıyor.

İki bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

  • Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut’a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor.

İHA

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BUZ MAĞARASI DOĞAL KLİMA

Nemrut Krater Gölü’ndeki buhar bacaları ve buz mağarası da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Buz mağarası kayaların altında adeta soğuk hava üfleyerek doğal klima görevi görürken, buhar bacaları ise buz mağarasının tam aksine dışarıya sıcak hava çıkarıyor.

İHA

ASTIMA İYİ GELİYOR

Buhar bacalarının astım, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geldiğine inanılırken; yıllardır astım, romatizma ve eklem ağrıları olan vatandaşlar bacaların önüne gelerek çıkan sıcak havadan faydalanıyor.

Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
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Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi.
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Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu.
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Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi. Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.
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Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
Siirt'in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi.


Bu pide şifa deposu: Dağdan toplanan 10 çeşit otla yapılıyor
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Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı köyü kadınları atalarından öğrendikleri mancarlı pideyi ilk günkü tarifle yapıyor. Çakırlı köyünün arazilerinde yetişen 10 çeşit otla yapılan pide adeta şifa deposu. Her biri ilaç olan otlar, köyün kadınları tarafından bahçelerden toplanıyor. Toplanan bu otlar doğranıp zeytin yağı ve salçayla harmanlanıyor. Daha sonra kadınlar tarafından yoğrulan hamurların içine doldurulup odun ateşiyle ısıtılmış taş fırında pişiriliyor. Oldukça lezzetli olan bu pide aynı zamanda içinde bulunan 10 çeşit otla yiyene şifa oluyor.
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Çakırlı köyü kadınları kurdukları dernekle bu pideyi herkese satıyor. Tadı güzel olan ve içinde tabiattan toplanan 10 çeşit ot bulunan pide büyük rağbet görüyor. Köylü kadınlar bu pideyi tanesi 5 liradan satıyor.
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Atalarından öğrendikleri mancarlı pideyi taş fırında pişiren eden Çakırlı köyü kadınları, Köyümüzün arazilerinde yetişen 10 çeşit otu toplayıp bu otları zeytin yağı ve salçayla harmanlıyoruz. Sonra açtığımız hamurun içine koyup zeytin odunuyla ısıttığımız taş fırında pişiriyoruz. Bu pideyi sadece kırda otların çıktığı zaman pişiriyoruz. Yılda 4 ay pişiriyoruz. Tam bir şifa kaynağı. Kurduğumuz dernek vasıtasıyla bu pideleri isteyen herkese tanesini 5 liradan satıyoruz dediler.
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Bu pide şifa deposu: Dağdan toplanan 10 çeşit otla yapılıyor
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