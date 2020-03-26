Gündem Hastane gibi market Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor
ŞANLIURFA KORONAVİRÜS

Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor

Hastane gibi market: Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor

Şanlıurfa’da bir markette, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastaneleri aratmayan tedbirler alındı. Ateşi ölçülen müşterilen dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor. Marketin kasasında ise konulan bariyerlerle müşteri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe korunuyor. Market yetkilisi Saadet Aişeoğlu, "Koronavirüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor.
Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor.

Türkiye’de korona virüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı. Şanlıurfa’da giriş kapılarına uyarı yazıları asılan bir market alışveriş için gelenlerin önce ateşini ölçüyor, ardından kolonya ikram edip ellerini dezenfekte etmeleri sağlanarak güvenli alış veriş ortamı sağlanıyor.

Hastane gibi market: Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor
FOTOĞRAF 7
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Türkiye’de korona virüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı.
Title
Şanlıurfa’da giriş kapılarına uyarı yazıları asılan bir market alışveriş için gelenlerin önce ateşini ölçüyor, ardından kolonya ikram edip ellerini dezenfekte etmeleri sağlanarak güvenli alış veriş ortamı sağlanıyor.
Title
Alış verişini yapan vatandaşların kendi aralarındaki ve market çalışanları arasındaki sosyal mesafeyi korumaları için kasaların olduğu alana “Sağlığınız için bu alanda bekleyin” uyarıcı yazılarla birlikte bariyerler konuldu.
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Markette görevli personelin tamamı ise eldivenli ve maskeli hizmet veriyor.
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Halkın ve personellerin sağlığını korumak için markette güvenlik uygulamaları başlattıklarını belirten market yetkilisi Saadet Aişeoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Koronavirüs ilk defa Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa’da yoğun bir kent olduğu için bizde bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirimizi hem halk hem de çalışanlarımız için almak zorundaydık. Koronavirüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı. Müşteriler koronavirüs ilk kez Türkiye’de çıkmasının ardından markete gıda ve temizlik ürünlerine talep etmeye başladı.”
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Markette yoğunluk olarak gıda ve hijyenik ürünler alan müşterilerde, koronavirüs tehdidi nedeniyle marketin böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, en kısa zamanda salgın hastalığın yok olmasını temennisinde bulundular.
Hastane gibi market: Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor
Şanlıurfa'da bir markette, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastaneleri aratmayan tedbirler alındı. Ateşi ölçülen müşterilen dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor. Marketin kasasında ise konulan bariyerlerle müşteri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe korunuyor.


Alış verişini yapan vatandaşların kendi aralarındaki ve market çalışanları arasındaki sosyal mesafeyi korumaları için kasaların olduğu alana “Sağlığınız için bu alanda bekleyin” uyarıcı yazılarla birlikte bariyerler konuldu. Markette görevli personelin tamamı ise eldivenli ve maskeli hizmet veriyor.

Esnafının dezenfektan hayratı: Cumhurbaşkanımızın ilinde yaşıyoruz ona hitaben ilimizi iyi temsil etmenin gayreti içerisindeyim
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Markette koronavirüs tedbirler artırıldı

Halkın ve personellerin sağlığını korumak için markette güvenlik uygulamaları başlattıklarını belirten market yetkilisi Saadet Aişeoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Koronavirüs ilk defa Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa’da yoğun bir kent olduğu için bizde bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirimizi hem halk hem de çalışanlarımız için almak zorundaydık. Koronavirüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı. Müşteriler koronavirüs ilk kez Türkiye’de çıkmasının ardından markete gıda ve temizlik ürünlerine talep etmeye başladı.”

Müşteriler uygulamadan memnun

Markette yoğunluk olarak gıda ve hijyenik ürünler alan müşterilerde, koronavirüs tehdidi nedeniyle marketin böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, en kısa zamanda salgın hastalığın yok olmasını temennisinde bulundular.

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
FOTOĞRAF 9
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Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti.
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Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı.
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Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:
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Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:
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Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
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