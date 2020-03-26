Esnafının dezenfektan hayratı: Cumhurbaşkanımızın ilinde yaşıyoruz ona hitaben ilimizi iyi temsil etmenin gayreti içerisindeyim

Temel’in yapmış olduğu bu farkındalık, büfenin önünden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesinde 20 yıldır büfe işletmeciliği yapan Fazlı Temel, koronavirüse karşı kullanılan kolonya ve ıslak mendilleri, ihtiyaç halinde ücretsiz olarak ikram ediyor. Büfesinin önüne yerleştirdiği ürünler, halk tarafından kullanılabiliyor.

Fazlı Temel

Diğer esnaf arkadaşlarına inat yaptı

Temel, ürünlerin yanına insanların dikkatini çekmek için “Anlık ihtiyaç halinde ikramımızdır.”, “Çayeli için birlik ve beraberlik olma zamanı” ifadeleri yazılı kağıtlar astı. Temel’in yapmış olduğu bu farkındalık, büfenin önünden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

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Fiyat yükselten diğer esnaf arkadaşlarına inat olarak böyle bir uygulamayı hayata geçirdiğini ifade eden Temel, kültürlerinden gelen paylaşmak olgusunu gün yüzünde tutmayı amaçladığını belirtti.

Temel’in yapmış olduğu bu farkındalık, büfenin önünden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Zaman zaman maliyetine satış yaptığını belirten Rizeli esnaf Fazlı Temel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: