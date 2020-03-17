Gündem Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık
KOCAELİ KORONAVİRÜS

Kocaeli haberleri: Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık!

Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık

Türkiye’de koronavirüsü vakalarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış meydana geldi. Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, "Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten" dedi.

Haber Merkezi İHA
Esnaf Belek, Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor.
Esnaf Belek, Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor.

Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı.

Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık
FOTOĞRAF 6
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Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı.
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik.”
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Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
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“Biz bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”
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Şaban Özyurt isimli bir vatandaş, ise şu şekilde açıklamada bulundu: “Gebze’de böyle bir duyarlı vatandaşımız olduğu için tebrik ediyorum. Küresel bir problemde böyle duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı Türkiye’deki tüm esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin” dedi. Nail Al isimli vatandaş ise, “Allah abimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Umarım bütün insanlar böyle bir şey yapar. Dünya çok zor durumda. Böyle değerli abilerimiz başımızdan eksik olmasın.” ​
Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık
Türkiye'de korona virüsü vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli'de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.


'Herkesin ihtiyacını giderelim istedik'

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik.”

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak seçilen besinlerden biri: Bu kez propolis satışları patladı
GÜNDEM
Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak seçilen besinlerden biri: Bu kez propolis satışları patladı

Esnaf Belek, Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor.

'Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık'

Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • “Biz bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”

Esnaf Belek, Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor.

'Umarım bütün insanlar böyle yapar'

Şaban Özyurt isimli bir vatandaş, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Gebze’de böyle bir duyarlı vatandaşımız olduğu için tebrik ediyorum. Küresel bir problemde böyle duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı Türkiye’deki tüm esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin” dedi. Nail Al isimli vatandaş ise, “Allah abimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Umarım bütün insanlar böyle bir şey yapar. Dünya çok zor durumda. Böyle değerli abilerimiz başımızdan eksik olmasın.”

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar çeşitli besinler aramaya devam ediyor: Bu kez propolis satışları patladı
FOTOĞRAF 8
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya başlayıp, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor.
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Tüm önlemlerin yanı sıra uzmanlar ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Halk da koronavirüsten korunmak için kelle paçadan bala kadar her bağışıklığı güçlendirici olan yiyeceği almaya başladı.
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Vatandaşlar tarafından bu dönemde yoğun olarak seçilen besinlerden biri de propolis oldu. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan ve tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılıyor.
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İnsan sağlığına olan faydaları da araştırılan propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenildi.
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Birçok hastalıkta tedaviye destek olarak kullanılan propolisin satışlarında da şu sıralar artış yaşanıyor.
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Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin de virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatığının da uzmanlar tarafından sürekli olarak söylenmesi, propolisin satışlarında etkili oldu.
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Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bal ve ürünlerinin satışında artış yaşandığını ama özellikle propolis satışlarında çok daha artış yaşadıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Propolis, arılar tarafından doğada toplanıp kovan ve bal ürünlerinin tamamında dezenfekte olarak kullanıyor. Soğuk algınlığında, kanserle mücadelede yardımcı olan eskiden beri insanlıkla beraber arıyı bilen toplumlar bu ürünün çoktan fark etmiştir. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatır. Propolis, birçok hastalıkta vücudun direnç sağlamasına yardımcı olarak destekliyor. Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir. Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür. Sağlıklı olmak için önceden önlem almamız gerekiyor.
Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar çeşitli besinler aramaya devam ediyor: Bu kez propolis satışları patladı
Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan tüm önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çeşitli besinler aramaya başladı. Bu sırada arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de satışları arttı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir. Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür" dedi.
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Şişeyi getirene kolonya bedava

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