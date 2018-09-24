Hastane inşaatında feci son

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yürüttüğü yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kamyon şoförü Erdoğan ve kepçe operatörü Cumhur enkaz altından çıkartıldı.

Bartın’da hastane inşaatında temel kazısı sırasında yaşanan göçükte bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Şiremirçavuş Mahallesi’ndeki 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü Erkan Cumhur (38) ile kamyon şoförü Hayati Erdoğan (40) toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yürüttüğü yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kamyon şoförü Erdoğan ve kepçe operatörü Cumhur enkaz altından çıkartıldı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kamyon şoförü Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan şoförün arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kepçe operatörü Cumhur ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun tamamının, kepçenin ise bir bölümünün toprak altında kaldığı görüldü. Hayati Erdoğan’ın cenazesi, yapılan nicelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaklaşık 5 ay önce işe başlayan kamyon şoförü Hayati Erdoğan’ın, 20 gün önce üçüncü kez baba olduğu öğrenildi.

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