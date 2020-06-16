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Gündem Hatay Valiliği 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist Afrinde yakalandı
HATAY

Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist Afrin'de yakalandı

Hatay Valiliği, "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirildi.
8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirildi.

Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

Bomba yapım malzemeleri ele geçirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT.

Operasyonda, YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

Afrin’deki 2 hücre evine yapılan operasyonda bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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