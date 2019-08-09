Dünya Bombalı eylem hazırlığı yapan 5 terörist yakalandı
ORTADOĞU

Bombalı eylem hazırlığı yapan 5 terörist yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.

Haber Merkezi DHA
​Bombalı eylem hazırlığı yapan 5 terörist yakalandı
​Bombalı eylem hazırlığı yapan 5 terörist yakalandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği bulundu.

Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerin üstünde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 partiden ABDye Gülen çağrısı

4 partiden ABD'ye Gülen çağrısı

AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bir açıklama yaptı.
Kalın ile Bolton görüştü

Kalın ile Bolton görüştü

​Güvenli Bölge ve ticaret hacminin arttırılması konuları ele alındı.
Nijeryadan iyi haber

Nijerya'dan iyi haber

Kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.
Denizli'de son durum

Denizli'de son durum

108 bina ağır, 868 bina hafif hasarlı
Yoğunluk başladı

Yoğunluk başladı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili trafiği başladı.
Konutta<br>34 bin başvuru

Konutta
34 bin başvuru

​%0.99'luk krediye 5,9 milyar TL'lik talep geldi.

Minare<br>terbiyesi aldım

Minare
terbiyesi aldım

​Ömer Tuğrul İnançer, hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

Afrin'de üs bölgesine saldırı

Afrin'de üs bölgesine saldırı

​2 askerimizin yaralandığı saldırıya, anında karşılık verildi.

Başvuran<br>aracını alacak

Başvuran
aracını alacak

El konulan 40 bin araç için iade süreci başladı.
Şampiyonlar <br>Medipol'de buluştu

Şampiyonlar
Medipol'de buluştu

​Rektör Aydın, şampiyonlarla bir araya geldi
Almaya gittiler

Almaya gittiler

​Galatasaray'dan Falcao için Fransa çıkarması.
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.