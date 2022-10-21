Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce; jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla icra edilen, 'Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi Operasyonu' sürüyor.
DÖRT DEPO İMHA EDİLDİ
Bu kapsamda Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi kırsalında arazi araması sonucu 4 depo tespit edildi.
Depolar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 adet çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kilo dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kilo amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.