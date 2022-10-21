Gündem Hatayda PKKlı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
HATAY

Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da, PKK'lı teröristlere ait dört depoda 3 piyade tüfeği, 4 el bombası, 202 kilogram amonyum nitrat gübre ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Hatayda PKKlı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce; jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla icra edilen, 'Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi Operasyonu' sürüyor.

DÖRT DEPO İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi kırsalında arazi araması sonucu 4 depo tespit edildi.

Depolar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 adet çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kilo dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kilo amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli operasyonla yakalandı
GÜNDEM
Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli operasyonla yakalandı

F-22 Raptor avcı uçağı: NATO-Rusya savaşına öncülük edebilir
FOTOĞRAF 8
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Eurasian Times'ın haberine göre; ABD Hava Kuvvetleri (USAF) pilotları bir rekora imza attı. Bu rekorun ardından F-35'lerin konumu da gündeme geldi.
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ABD Hava Kuvvetleri pilotları F-22 Raptor savaş uçağından rekor sayıda havadan havaya füze ateşledi.
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94. Avcı Filosu ve 94. Avcı Nesil Filolarından ekipler, Eylül ayında yapılan silah testi sırasında bir F-22 Raptor birimine 28 füze yükledi ve ateşleyebildi. Bu ateşlemeyle rekor kırıldığı da bildirildi.
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F-22 RAPTOR: MIZRAĞIN UCU
NATO ile Rusya'nın muhtemel bir savaşa girmesi halinde ABD'nin en önemli savaş uçağının F-22'ler olacağı kaydedildi.

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Haberde, \"F-35'in diğer NATO ülkeleriyle harekata liderlik etmesi beklenirken, F-22'lerin Rusya'yı alçaltmak için kritik niş havadan havaya angajmanları üstlenmesi muhtemel.\" denildi.
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F-22 RAPTOR
F-22 Raptor, Lockheed Martin kuruluşu tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır.

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F-22 Raptor avcı uçağı: NATO-Rusya savaşına öncülük edebilir
ABD Hava Kuvvetleri pilotları F-22 savaş ve avcı uçağıyla bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte F-22 Raptor savaş uçaklarının muhtemel NATO-Rusya savaşına öncülük edebileceği gündeme geldi.

102 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Blokzincir İstanbul programı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftiralarına sert yanıt.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah iftiralarına sert tepki: Bu namussuzluktur hesabı sorulacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah iftiralarına sert tepki: Bu namussuzluktur hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftiralarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki sır 8 saatinde hamburger yemeye gittiğini söylemesini de değerlendiren Erdoğan, "Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Togg ve Trendyol'dan iş ortaklığı: Üç aşamalı olarak hayata geçirilecek
Ekonomi

Togg ve Trendyol'dan iş ortaklığı: Üç aşamalı olarak hayata geçirilecek

Togg ile Trendyol, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladı. Üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger tepkisi: Siyasetin acemisi olduğunu gösterir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger tepkisi: Siyasetin acemisi olduğunu gösterir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD'deki ziyareti sırasında sır 8 saatinde hamburger yemeye gittik sözlerini de değerlendiren Erdoğan, "Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

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