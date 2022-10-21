Gündem 102 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
ANTALYA

102 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 102 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
102 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
102 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı.
Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 'bölge müdürü', 5 'ilçe sorumlusu', 1 'okul ünite sorumlusu', 1 'ihraç emniyet mensupları sorumlusu', 20 'rehber sorumlu' ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu kaydedildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 102 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleriyle Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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