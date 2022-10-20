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Zafer Biryol FETÖ operasyonu kapsamıda İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. Peki Zafer Biryol kimdir nereli kaç yaşında? Zafer Biryol hangi takımda oynadı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zafer Biryol kimdir nereli kaç yaşında? Zafer Biryol hangi takımda oynadı?
Zafer Biryol kimdir?

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

  • Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı.
  • Biyol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

Zafer Biryol nerede yakalandı?

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol’a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biryol’un Terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zafer Biryol
Zafer Biryol

Zafer Biryol kimdir?

Zafer Biryol, 2 Ekim 1976 tarihinde Rize’de doğdu. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de Göztepe'ye oradan da Konyaspor'a transfer oldu.

Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla yıldızı parlamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer oldu. Bursa'da da aradığını bulamayan Biryol Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Zafer Biryol
Zafer Biryol

2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu.

7 kez Türkiye millî futbol takımında forma giyip bir de gol kaydeden Biryol, ilk millî maçına 18 Şubat 2004'te Danimarka karşısında çıktı. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti.

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