2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi 2022 Dünya Kupası maç takvimi beli oldu. 32 ülkenin uluslararası futboldaki en büyük ödülün peşine düştüğü Katar'da küresel bir heyecan için geri sayım başladı. Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı. İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da müsabakaya ayrı bir heyecan katacak gibi. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek. Peki 2022 FIFA Dünya Kupası grupları nasıl oldu? İşte 2022 Dünya Kupası'na katılan ülkelerin tam listesi.

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