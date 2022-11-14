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2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi

2022 Dünya Kupası maç takvimi beli oldu. 32 ülkenin uluslararası futboldaki en büyük ödülün peşine düştüğü Katar'da küresel bir heyecan için geri sayım başladı. Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı. İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da müsabakaya ayrı bir heyecan katacak gibi. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek. Peki 2022 FIFA Dünya Kupası grupları nasıl oldu? İşte 2022 Dünya Kupası'na katılan ülkelerin tam listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? Dünya Kupası grupları fikstür
2022 Dünya Kupası maçları

Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nın açılış tarihi bir gün erkene alındı. Senegal-Hollanda maçıyla başlaması öngörülen futbol şöleninin takviminde, ev sahibi ülkenin başvurusu ile değişikliğe gidildi. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?

  • 2022 Dünya Kupası maçları, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır. Peki 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? 18 Aralık 2022 tarihinde, Türkiye saati ile 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?

  1. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.
  2. Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak.
  3. 13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.

2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:

  1. Katar
  2. Brezilya
  3. Belçika
  4. Fransa
  5. Arjantin
  6. İngiltere
  7. İspanya
  8. Portekiz
  9. Meksika
  10. Hollanda
  11. Danimarka
  12. Almanya
  13. Uruguay
  14. İsviçre
  15. ABD
  16. Hırvatistan
  17. Senegal
  18. İran
  19. Japonya
  20. Fas
  21. Sırbistan
  22. Polonya
  23. Güney Kore
  24. Tunus
  25. Kamerun
  26. Kanada
  27. Ekvador
  28. Suudi Arabistan
  29. Gana
  30. Avustralya
  31. Kosta Rika
  32. Galler

2022 Dünya Kupası grupları: Hangi grupta kim var?

2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı izlenecek?

  • Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2022 Dünya Kupası bilet fiyatları da futbolseverlerin yakın takibinde. Dünya Kupası bilet fiyatları açıklandı.

  • Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.

2022 Dünya Kupası topu nasıl?

Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.

  • FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

  • FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.

Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.

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