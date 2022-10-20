ÖZET | Galatasaray Kastamonuspor: 7-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray evinde ağırladığı GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli geçerken, gol perdesini Galatasaray'da 27. dakikada Milot Rashica attı. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise 39. dakikada İsviçreli forvet Haris Seferovic'ten geldi.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, önce 53. dakikada Bafetimbi Gomis ile farkı 3'e çıkardı daha sonra yeniden sahneye çıkan Rashica ile skoru 4-0 yaptı.

Kastamonuspor'da değişikliklerle reaksiyon vermeye çalışsa da üstün oyununu sürderen Galatasaray'da stoper oyuncusu Mathias Ross takımın 5. golünü kaydetti.

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5-0'lık fark sonrası oyuncu değişikliğine giden Galatasaray'da oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu (74') ve Hamza Akman da (81') skora katkı sağlayarak karşılaşmanın sonucunu 7-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla beraber 2. Lig ekibi Kastamonuspor 3. Tur'da Ziraat Türkiye Kupasına veda etti.

Galatasaray Kastamonuspor maçı

Galatasaray Kastamonuspor maç özeti

27. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gomis, sol çaprazdaki Rashica’yı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Ramazan Işık’a çarpan top filelere gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası dışından Berkan Kutlu’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahasına giren Seferovic penaltı noktası üzerinden düzeltip düzgün bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0

53. dakikada Rashica’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Oliveira müsait durumdaki Gomis’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

56. dakikada Berkan’ın savunma arkasına attığı pasta kale sahası içinde topla buluşan Gomis, Rashica’ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top kaleci Sefa’nın kolunun altından filelerle buluştu. 4-0

65. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem geçti. Bu futbolcunun ortasında iyi yükselen Ross’un kafa vuruşunda fark 5’e çıktı. 5-0

74. dakikada Gomis’in pasıyla ceza sahasın giren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 6-0

81. dakikada Dubois’nin sağdan gönderdiği ortada ceza sahası dışında topla buluşan Hamza Akman düzeltip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve farkı 7’ye yükseltti. 7-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur bugünkü maçları

13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)

15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)

20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)