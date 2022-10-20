FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon: Yakalanan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Türkiye'de taksimetre tarifesinin çok ucuz olduğunu öne sürdü. TVNET ekranlarında açıklamalarda bulunan Aksu, 'Şu anki tarifemizin yüzde 100 artışı olmalı, kilometre başı ücreti 13 lira olmalı ki biz taşımacılık değerlerine erişelim.' dedi.



