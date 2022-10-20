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POLİTİKA

FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon: Yakalanan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
FETÖnün futbol yapılanmasına operasyon: Yakalanan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı
Zafer Biryol

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biryol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

FETÖ üyesi futbolcu Büyükçekmece'de gözaltına alındı

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol’a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Biryol’un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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