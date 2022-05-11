Gündem Hatayda polislere ateş açan iki şahıstan biri yakalandı diğeri aranıyor
HATAY

Hatay'da polislere ateş açan iki şahıstan biri yakalandı diğeri aranıyor

Hatay’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan iki polis memurunun tedavisi devam ediyor. Polisleri yaralayan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli M.F. adliyeye sevk edildi. Diğer kaçan arkadaşı ise aranıyor.

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Haber Merkezi DHA
Hatayda polislere ateş açan iki şahıstan biri yakalandı diğeri aranıyor
Hatay’da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi.

Olay, 10 Mayıs saat 03.00 sıralarında Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilden ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan polisler, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, farklı bir otomobille kaçan iki şüpheli, daha sonra bir akaryakıt istasyonuna maske ve tabancayla girerek gasp girişiminde bulundu.

Şüphelilerin olay yerinde terk ettiği araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin takibi sonucu şüphelilerden M.F. ise Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. M.F.'nin silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi 12 ayrı suçtan iki yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gasp girişimi, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Yaralanan iki polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınana M.F., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimliği belirlenen diğer şüpheli ise aranıyor.

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