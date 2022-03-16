Hatay’da terör örgütünün mühimmatı ele geçirildi

Dünya

Zelenski ABD Kongresi'ne seslendi: Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ABD Kongresi'ne canlı olarak bağlandı. Rusya'nın saldırıları karşısında bir an bile pes etmeyi düşünmediklerini söyleyen Zelenski "Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin 11 Eylül'ü hatırlayın. Kötülüğün sizi ve topraklarınızı savaş alanına dönüştürmesini izlediniz, havadan saldırılar gerçekleşti. Biz de aynı şeyleri her gün yaşıyoruz." dedi.