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HATAY

Hatay'daki depremde hasar gören beş ev mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 evin mühürlendiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Hataydaki depremde hasar gören beş ev mühürlendi
Hatay'da meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü.

Depremin ardından Kırıkhan Belediyesinin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan belediye başkanı Yavuz, olay anından itibaren kaymakam Arslan ile sahada olduklarını vurguladı.

  • Gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı yok. Bizim tespitlerimize göre, tabii daha sonra AFAD ve diğer teknik ekiplerin de dahil olacağını biliyoruz. Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar 6 evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan 5'ini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz." dedi.

Kırıkhanlılara geçmiş olsun dileklerini yenileyen Yavuz, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay'da deprem anında yaşanan panik kamerada
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Hatay'da deprem anında yaşanan panik kamerada
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıkarken deprem anında yaşanan panik bir evin kamerasına böyle yansıdı.

Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.

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