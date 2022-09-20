Hatay'ın merkez Defne ilçesinde evin bölümüne saklanmış 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da inşaat halindeki evde 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi.
Büyükçat Mahallesi'nde bir adrese baskın yapan ekipler, evin inşaat halindeki odaları içerisine gizlenmiş 2 bin 100 litre sahte içki tespit etti. Ev sahibi gözaltına alındı.
Hatay'da inşaat halindeki evde 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi.
Büyükçat Mahallesi'nde bir adrese baskın yapan ekipler, evin inşaat halindeki odaları içerisine gizlenmiş 2 bin 100 litre sahte içki tespit etti. Ev sahibi gözaltına alındı.
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