Gündem Hatayın merkez Defne ilçesinde evin bölümüne saklanmış 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi
HATAY

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde evin bölümüne saklanmış 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçat Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ev sahibi S.G. gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Hatayın merkez Defne ilçesinde evin bölümüne saklanmış 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi
Arşiv.

Hatay'da inşaat halindeki evde 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi.

Büyükçat Mahallesi'nde bir adrese baskın yapan ekipler, evin inşaat halindeki odaları içerisine gizlenmiş 2 bin 100 litre sahte içki tespit etti. Ev sahibi gözaltına alındı.

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