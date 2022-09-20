Hatay'ın merkez Defne ilçesinde evin bölümüne saklanmış 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçat Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ev sahibi S.G. gözaltına alındı.

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