Yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine 'Zehir Operasyonu'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Ekipler, içki üretimi yapılan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek, ülkede satılan sahte ve kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte veya kaçak içki üretimi ve sevki yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'Zehir' adlı operasyonu başlattı.

Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. Aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

REKLAM

FOTOĞRAF 10 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Salı günü bir kargo firmasının Büyükçekmece'de bulunan deposunda çok miktarda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kargo firmasının deposuna baskın düzenledi. Baskında, litrelerce sahte alkolün kamyonlarla depoya getirilerek, çalışanlar tarafından bidonlara konduğu ve sahte etiketlerle orijinal süsü verildiği tespit edildi. Firma çalışanlarının yakalanmamak için de sahte alkol kutularının üzerine kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırdıkları belirlendi. Çalışanların alkol siparişlerini, firmaya ait araçlarla kargo dağıtımı yapılıyormuş gibi piyasaya sürdükleri öğrenildi. Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını Büyükçekmece'de kargo firmasının deposuna piyasaya sahte alkol sürüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonucu; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda kargo firmasına ait depoda çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





GÜNDEM Afyonkarahisar’da sahte alkol faciası: Ölü sayısı üçe yükseldi