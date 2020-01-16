Hattı patates çıktı

İzmir’de, FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP’li İbrahim Burak Oğuz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede ortaya çıkan yeni bilgiler arasında en dikkat çekeni Oğuz’un yalnız gittim dediği ABD seyahatini, FETÖ’nün mahrem imamıyla yan yana gidip dönmesi oldu. En dikkat çeken ikinci bölüm ise mahrem imam Hüseyin Çakıroğlu’nun sadece Burak Oğuz’la görüşebilmek için kullandığı başkasının üzerine kayıtlı olan operasyonel bir hattın varlığı oldu.

GERÇEK SAHİBİNİ BİLMİYORUM

Yapılan incelemelere göre Çakıroğlu’nun kullandığı numara Yeter C. adına kayıtlı bir hat. Soruşturma kapsamında hattın sahibi olarak gözüken Yeter

C.’nin ifadesine başvuruldu. Bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde Yeter C. söz konusu hattı kendisinin kullanmadığını, hattın gerçek sahibini bilmediğini, soruşturma kapsamında hattın gerçek kullanıcısının tespit edilmesini talep etti.

Savcılık Yeter C.’nin kendi kullandığı hat ile kendisinin üstüne olan ancak başkası tarafından kullanılan hatların baz bilgilerini karşılaştırdı. İki telefonun aynı baz bölgesinden sinyal vermediği belirlendi. Daha sonra yapılan incelemelerde söz konusu telefon hattını FETÖ’nün mahrem imam Hüseyin Çakıroğlu sadece İbrahim Burak Oğuz’la irtibat kurmak için kullandı.

UÇMADAN 24 GÜN ÖNCE DE ARANMIŞ

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Soruşturma kapsamında İbrahim Burak Oğuz’un telefonu ile FETÖ’nün mahrem imamlarından Hüseyin Çakıroğlu’nun kullandığı operasyonel hattın baz bilgileri de karşılaştırıldı. Oğuz’un toplam 39 kez arandığı belirlenirken, hem ABD’ye uçuş yaptıkları gün hem de bundan 24 gün önce İzmir’in Urla İlçesi’nden sinyal verdiği belirlendi.