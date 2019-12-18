CHP’li başkan FETÖ imamı

CHP-FETÖ ilişkisi ete kemiğe büründü. 31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilen mali müşavir ve yatırım uzmanı İbrahim Burak Oğuz, ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Oğuz’un KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği’ne üyeliklerinin bulunduğu belirlendi. Ortağı olduğu Yenbu Turizm’in ise miktarı belirlenemeyen bir şekilde Bank Asya’da hesap kaydının bulunduğu kaydedildi.

ODASINI GÖSTERİYORMUŞ

Burak Oğuz hakkında soruşturma kapsamında çok sayıda ismin ifadesi alındı. Bu isimlerden bir tanesi Melih Çamkıran oldu. Çamkıran, Oğuz’un kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ grubu içerisinde olduğunu söyledi. Oğuz’un Buca’da sohbet imamlığı yaptığını söyleyen Çamkıran, örgüt mensuplarını teşvik amacıyla sohbetlere düzenli olarak katılanlara elebaşı Fetullah Gülen’in odasının gösterildiğini ifade etti.

ADAY OLUNCA UZAKLAŞTI

Tarkan Bakırlı adlı kişi ise verdiği ifadede, Oğuz’u muhasebe işlerini takip etmesinden dolayı tanıdığını, sohbet gruplarının olduğunu kaydetti. Oğuz’un başkan adaylığı sürecinden sonra dini yapıdan uzaklaştığını gözlemlediğini aktaran Bakırlı, “ABD’de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ediyordu ancak şirketlerin mahiyetleri hakkında bilgi vermedi” dedi.

MALİ MÜŞAVİR GRUBUNDAYDI

İfade veren Yılmaz Serdaroğlu ise Oğuz’un İzmir’deki FETÖ’nün mali müşavirleri arasında yer aldığını aktardı. Muhasebe işlerini takip eden Oğuz’un Cevdet Özen’e bağlı olduğunu söyleyen Serdaroğlu, 17-25 Aralık’ta kendisinin de içerisinde bulunduğu mali müşavir gruplarında sohbet toplantılarının yapıldığını belirtti.

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Oğlum FETÖ’cüdür

Ahmet Oğuz

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Kemal Kılıçdaroğlu

Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne konulan CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un, nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Sorguda Oğuz’a, babası Ahmet Oğuz’un, “31 Mart Yerel Seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, ‘Benim oğlum FETÖ’cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur’ dediği” iddiasına dair soru soruldu. “Babanla görüşüyor musun?” sorusuna Oğuz, “1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil” diye cevap verdi. Örgütün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu suçlamasına karşılık ise Oğuz’un, “Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yapmaktaydım. Görevim nedeniyle telefonumda yaklaşık 9 bin kişi kayıtlıdır. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Mahrem yapıyla görüşmüş

CHP’li Oğuz’un cep telefonu incelemesi sonucunda adına kayıtlı hatla İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde yer alan ‘Muhammet’ kod isimli Lokman Uçan’a ait cep telefonuyla ortak baz bilgileri olduğu tespit edildi. Yine telefon hattı incelemesi sonucu Oğuz’un, Deniz Kuvvetleri yapılanması içerisinde Genel Müdür olan ‘Faruk’ kod isimli Feyzullah Demirci, ‘Metin-Fevzi’ kod Hakan Çiçek, mülki idari amirler yapılanmasında yer alan Mahmut Akpınar, Emniyet mahrem imam yapılanmasından ‘Orhan’ kod Olcay Malker isimli şahıslarla çok sayıda irtibatı tespit edildi.