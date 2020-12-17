Hava kuvvetleri Oruç Reis’e kalkan oldu: 737 saatlik uçuş gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne Türk Hava Kuvvetleri, yoğun şekilde görev yaparak refakat görevi icra etti.
F-16, E-7T ve KC-135R uçakları ile Oruç Reis'e toplamda 737 saat 30 dakika havadan koruma sağlandı. Görev boyunca toplamda 134 sorti yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin MTA Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını bildirdi. Bakanlık, F-16’ların 62 sorti ile 166 saat 30 dakika, HİK (E-7T) uçaklarının 67 sorti ile 544 saat 40 dakika ve KC-135R tanker uçaklarının 5 sorti ile 26 saat 20 dakika havada görev yaptığını belirtti.