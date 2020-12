Hava kuvvetleri Oruç Reis’e kalkan oldu: 737 saatlik uçuş gerçekleştirildi

AK Parti'li Cahit Özkan: Silahlı Kuvvetlerimize laf ettirmem

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, konuşmasında bütçeden bahsederek, 'Bu meclis çatısı altında bizler milletin bütçesini yapıyoruz. Her bütçe milletimizden tam not alıyor ve her çıkan kürsüye milletin bütçesine akılalmaz hakaretler ediyor. Biz sessiz kalacağız, susacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz' dedi. Özkan, tank palet fabrikasının onurları ve gururları olduğunu söyleyerek, “Tank palet fabrikası milletin alın teridir. Oradan çıkan tankları gördüğünüzde İHA, SİHA'lar gibi nasıl Azerbaycan'da görev yapmışsa, oradan çıkan tanklarda al bayrağımız için destanlar yazacak. Tank palet fabrikası için söylenen yalanları kabul etmediğimiz gibi onların arkasına sığınarak silahlı kuvvetlere hakaretleri de kabul etmiyoruz' şeklinde konuştu.