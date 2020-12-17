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POLİTİKA

Hava kuvvetleri Oruç Reis’e kalkan oldu: 737 saatlik uçuş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA DHA
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi

Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne Türk Hava Kuvvetleri, yoğun şekilde görev yaparak refakat görevi icra etti.

F-16, E-7T ve KC-135R uçakları ile Oruç Reis'e toplamda 737 saat 30 dakika havadan koruma sağlandı. Görev boyunca toplamda 134 sorti yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin MTA Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını bildirdi. Bakanlık, F-16’ların 62 sorti ile 166 saat 30 dakika, HİK (E-7T) uçaklarının 67 sorti ile 544 saat 40 dakika ve KC-135R tanker uçaklarının 5 sorti ile 26 saat 20 dakika havada görev yaptığını belirtti.

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