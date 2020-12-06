Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya 82 gün refakat mesaisi
ORTADOĞU

82 gün refakat mesaisi

82 gün refakat mesaisi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki faaliyetleri Yunanistan’ın açık tehdidi altında ve yüksek askeri koruma ile gerçekleşti. Oruç Reis’in 82 günlük mesaisinde Türk donanması unsurları 45 bin saat seyir yaptı. Oruç Reis, havadan da keşif ve koruma desteği gördü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis’in 82 günlük mesaisinde Türk donanması unsurları 45 bin saat seyir yaptı.
Oruç Reis’in 82 günlük mesaisinde Türk donanması unsurları 45 bin saat seyir yaptı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki faaliyetleri Yunanistan’ın açık tehdidi altında ve yüksek askeri koruma ile gerçekleşti. Oruç Reis’in 82 günlük mesaisinde Türk donanması unsurları 45 bin saat seyir yaptı. Oruç Reis, havadan da keşif ve koruma desteği gördü. Deniz karakol uçakları bin 170 saat, İHA’lar 3 bin 600 saat uçtu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Yunanistan’ın itirazlarına konu Demre sahasındaki araştırma faaliyetlerini kasım sonu itibariyle tamamladı. 10 Ağustos’ta başlayan faaliyetler kapsamında 10 bin 955 kilometre sahada 2 boyutlu sismik araştırma gerçekleştirildi.

Araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü
EKONOMİ
Araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü

300 BİN KİLOMETREDE ANLIK TAKİP

  • Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetleri Yunanistan ile Navteks krizlerinden havada ve denizde it dalaşına kadar çok çeşitli gerilimleri beraberinde getirmişti. Bu doğrultuda faaliyetler Türk donanmasının kesintisiz refakati ile yürütüldü. Oruç Reis sismik araştırma gemisini bir an bile yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, 82 gün süren refakat görevi kapsamında 45 bin saat seyir yaptı. Oruç Reis’in taramalarını saatte ortalama 4 mil süratle yaptığı düşünüldüğünde donanmanın seçkin muharip gemileri Doğu Akdeniz’de toplamda 300 bin kilometre üzerinde yolculuk yaptı. Zaman zaman Oruç Reis’e refakat eden savaş gemisi sayısı 8’e kadar çıktı..

NATO'dan Oruç Reis açıklaması: Limana dönmesi gerginliğin düşürülmesine yardımcı olacak
GÜNDEM
NATO'dan Oruç Reis açıklaması: Limana dönmesi gerginliğin düşürülmesine yardımcı olacak

HAVADA DA GÖZ AÇTIRILMADI

Bu süreçte sadece muharip gemiler değil, havadan keşif ve destek unsurları da refakat operasyonuna katıldı. Deniz karakol uçakları ve helikopterlerle bin 170 saat uçuş gerçekleştirilirken, insansız hava araçları, 3 bin 600 saatlik uçuşla hava sahasında keşif/gözetleme görevi icra etti.

Abone Ol Google News
PKKya karşı kış seferi

PKK'ya karşı kış seferi

​Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.
Türkiye ile nefes aldılar

Türkiye ile nefes aldılar

​Suriyelilerin gözünden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı.
Hepsini deşifre etti

Hepsini deşifre etti

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi, sorguda onlarca FETÖ'cünün adını verdi.
Taciz CHP'deyse sorun değil

Taciz CHP'deyse sorun değil

​Kılıçdaroğlu partisinde patlayan taciz vakalarına sessiz kalmayı sürdürüyor.
Bu sene de <br>kolay geçmeyecek

Bu sene de
kolay geçmeyecek

Dünya kaynaklarıyla ilgili büyük bir kıtlık bekleniyor.
Koronavirüse yenildi

Koronavirüse yenildi

Yirmi beş yıl sonra doktorluğa döndü.

Sürprize izin yok

Sürprize izin yok

​Galatasaray, evinde Hatayspor'u rahat geçti.

Gardaşlarımızla <br>doğrudan kara bağlantısı

Gardaşlarımızla
doğrudan kara bağlantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışını yaptı.
Burs ve kredi ödemeleri hesapta

Burs ve kredi ödemeleri hesapta

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu.
Fatih Terim <br>beni aradı

Fatih Terim
beni aradı

​Rıdvan Dilmen, Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
Tedbirler işe yaradı

Tedbirler işe yaradı

İstanbul'daki vaka sayısı yüzde 25 düştü.

Vaka sayısı korkutuyor

Vaka sayısı korkutuyor

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.