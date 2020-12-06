82 gün refakat mesaisi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki faaliyetleri Yunanistan’ın açık tehdidi altında ve yüksek askeri koruma ile gerçekleşti. Oruç Reis’in 82 günlük mesaisinde Türk donanması unsurları 45 bin saat seyir yaptı. Oruç Reis, havadan da keşif ve koruma desteği gördü. Deniz karakol uçakları bin 170 saat, İHA’lar 3 bin 600 saat uçtu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Yunanistan’ın itirazlarına konu Demre sahasındaki araştırma faaliyetlerini kasım sonu itibariyle tamamladı. 10 Ağustos’ta başlayan faaliyetler kapsamında 10 bin 955 kilometre sahada 2 boyutlu sismik araştırma gerçekleştirildi.

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300 BİN KİLOMETREDE ANLIK TAKİP

Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetleri Yunanistan ile Navteks krizlerinden havada ve denizde it dalaşına kadar çok çeşitli gerilimleri beraberinde getirmişti. Bu doğrultuda faaliyetler Türk donanmasının kesintisiz refakati ile yürütüldü. Oruç Reis sismik araştırma gemisini bir an bile yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, 82 gün süren refakat görevi kapsamında 45 bin saat seyir yaptı. Oruç Reis’in taramalarını saatte ortalama 4 mil süratle yaptığı düşünüldüğünde donanmanın seçkin muharip gemileri Doğu Akdeniz’de toplamda 300 bin kilometre üzerinde yolculuk yaptı. Zaman zaman Oruç Reis’e refakat eden savaş gemisi sayısı 8’e kadar çıktı..

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HAVADA DA GÖZ AÇTIRILMADI

Bu süreçte sadece muharip gemiler değil, havadan keşif ve destek unsurları da refakat operasyonuna katıldı. Deniz karakol uçakları ve helikopterlerle bin 170 saat uçuş gerçekleştirilirken, insansız hava araçları, 3 bin 600 saatlik uçuşla hava sahasında keşif/gözetleme görevi icra etti.