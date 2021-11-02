​‘Hayır’ı savunma MYK’sı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümete sınır ötesinde operasyon yetkisi veren tezkereyi macera olarak değerlendirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, tezkere oylamasında Millet İttifakı içindeki ayrışma, adaylık tartışmaları ve ekonomik gelişmeler gündeme geldi. MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tezkereye verdikleri “hayır” oyunun gerekçelerini şöyle savundu:
- “Tezkerede özellikle iki husus çok dikkat çekici: Birincisi Fırat’ın doğusuna yönelik tehdit vurgusu, tezkereden çıkarılmış. İkincisi, tezkerenin süresi neden 2 yıl? Neden seçim dönemini aşacak ve yeni seçilecek TBMM’nin iradesine ipotek koyacak şekilde bu süre belirlendi? Erdoğan, seçimleri öteleyebilmek için, Suriye’de yeni maceralara mı hazırlanıyor?”