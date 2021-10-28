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POLİTİKA

HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatan tezkereye "hayır" diyen CHP'ye teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden CHPye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz
HDP'li Ebru Günay

Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

HDP, 'hayır' oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti.

HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz
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HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Günay, 'Türkiye İşçi Partisi ile Saadet Partili vekillerin yanı sıra CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz.' dedi.

EBRU GÜNAY: BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Günay, yaptığı basın toplantısında "CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye’nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." dedi.

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