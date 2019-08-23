Gündem HDP Elazığ İl Başkanı tutuklandı
POLİTİKA ELAZİĞ

HDP Elazığ İl Başkanı tutuklandı

HDP Elazığ İl Başkanı tutuklandı

Elazığ'da PKK-KCK operasyonu kapsamında HDP İl Eş Başkanı Semra Çelik, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP bayrağı.
HDP bayrağı.

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'nin Elazığ il eş başkanı Semra Çelik tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde HDP Elazığ İl Eş Başkanı Semra Çelik ile HDP eski il başkanı T.Ç'nin eşi A.Ç'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Tutuklanan isimler sağlık kontrolüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP'nin Eş Başkanı Çelik tutuklandı, diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrolle,2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

Gri Liste'deki terörist öldürüldü
GÜNDEM
Gri Liste'deki terörist öldürüldü
Kimsesiz çocuklarıevlerinden attı

Kimsesiz çocukları
evlerinden attı

Gidecek yeri olmayan küçük çocukları kapı önüne koydu.
Öldürülen teröristlisteden çıktı

Öldürülen terörist
listeden çıktı

300 bin TL ödülle aranıyor, gri listede yer alıyordu.
Patlamayahazır bomba: Gazze

Patlamaya
hazır bomba: Gazze

İsrail korkusundan Gazze halkını göçe teşvik ediyor.
KKTC'nin durumu<br>fiilen değişti

KKTC'nin durumu
fiilen değişti

​Monaco modeli kısmen uygulanıyor, sırada elektrik ve gaz var.

​Kulübün yeni başkanı Hamza Albayrak oldu.
Operasyonlar<br>peş peşe geldi

Operasyonlar
peş peşe geldi

FETÖ'nün hava kuvvetleri ve özel eğitim yapılanmasına darbe.

Fiyat kurnazlığı

Fiyat kurnazlığı

​Tarife açıklanmadan anlaşma yapmayın çağrısı.
Bir annenin feryadı!

Bir annenin feryadı!

HDP'lilerin dağa kaçırdığı oğlunu almak için bina önünde eyleme başladı.
Yüzlerce kişi<br>almak için sırada

Yüzlerce kişi
almak için sırada

​Fotoğrafları aralık ayından itibaren yayınlanacak.
Çin'in<br>laboratuvarı oldu

Çin'in
laboratuvarı oldu

Uygur Türklerini deney objesi olarak kullanıyorlar.
Mağduriyetler<br> engellendi

Mağduriyetler
engellendi

​İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Beşiktaş aradığı 6 numarayı Roma'da buldu.
Ayda<br>388 TL'ye konut

Ayda
388 TL'ye konut

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.
Drone'lu hırsız<br>kıskıvrak yakalandı

Drone'lu hırsız
kıskıvrak yakalandı

Villaları soymadan önce havadan gözetlemiş.
'Süründüreceğim' diyen yandı

'Süründüreceğim' diyen yandı

​Yargıtay, tazminat ödenmesine hükmetti.
Balkondan atlayıp<br>kaçmaya çalıştılar

Balkondan atlayıp
kaçmaya çalıştılar

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.