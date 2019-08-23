Gündem Gri Listedeki terörist öldürüldü
MARDİN

Gri listedeki terörist Mardin'de öldürüldü

Gri Liste'deki terörist öldürüldü

Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf:: Arşiv.
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf:: Arşiv.

Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, Mardin'in Savur ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Taşlık ve Yazır mahallelerindeki kırsal alanlarında düzenlenen hava destekli "Kılıç 150" operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Öldürülen teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Açıklamada, operasyonda yapılan aramalarda 6 uzun namlulu silah, bomba atar, tabanca, 4 el bombası, 8 dolu uzun namlulu silah şarjörü, iki el telsizi, gece görüş dürbünü, dizüstü bilgisayar, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, pil bloku, fünye ve güç kaynakları ile çok sayıda yaşam malzemesi, doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamındaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kimsesiz çocuklarıevlerinden attı

Kimsesiz çocukları
evlerinden attı

Gidecek yeri olmayan küçük çocukları kapı önüne koydu.
Öldürülen teröristlisteden çıktı

Öldürülen terörist
listeden çıktı

300 bin TL ödülle aranıyor, gri listede yer alıyordu.
Patlamayahazır bomba: Gazze

Patlamaya
hazır bomba: Gazze

İsrail korkusundan Gazze halkını göçe teşvik ediyor.
KKTC'nin durumu<br>fiilen değişti

KKTC'nin durumu
fiilen değişti

​Monaco modeli kısmen uygulanıyor, sırada elektrik ve gaz var.

​Kulübün yeni başkanı Hamza Albayrak oldu.
Operasyonlar<br>peş peşe geldi

Operasyonlar
peş peşe geldi

FETÖ'nün hava kuvvetleri ve özel eğitim yapılanmasına darbe.

Fiyat kurnazlığı

Fiyat kurnazlığı

​Tarife açıklanmadan anlaşma yapmayın çağrısı.
Bir annenin feryadı!

Bir annenin feryadı!

HDP'lilerin dağa kaçırdığı oğlunu almak için bina önünde eyleme başladı.
Yüzlerce kişi<br>almak için sırada

Yüzlerce kişi
almak için sırada

​Fotoğrafları aralık ayından itibaren yayınlanacak.
Çin'in<br>laboratuvarı oldu

Çin'in
laboratuvarı oldu

Uygur Türklerini deney objesi olarak kullanıyorlar.
Mağduriyetler<br> engellendi

Mağduriyetler
engellendi

​İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Beşiktaş aradığı 6 numarayı Roma'da buldu.
Ayda<br>388 TL'ye konut

Ayda
388 TL'ye konut

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.
Drone'lu hırsız<br>kıskıvrak yakalandı

Drone'lu hırsız
kıskıvrak yakalandı

Villaları soymadan önce havadan gözetlemiş.
'Süründüreceğim' diyen yandı

'Süründüreceğim' diyen yandı

​Yargıtay, tazminat ödenmesine hükmetti.
Balkondan atlayıp<br>kaçmaya çalıştılar

Balkondan atlayıp
kaçmaya çalıştılar

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.