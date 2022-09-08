HDP'den 6'lı masaya seçim tehdidi: İkinci tura kalırsa görüşürüz

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP ile İYİ Parti arasındaki 'HDP'ye bakanlık' kavgalarına ilişkin, ittifak ortaklarına tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'yi 'sakin olmaya' çağıran Oluç, "Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." dedi.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, 6'lı masada adeta depreme neden oldu. İYİ Parti'den gelen itiraz sesleri CHP kanadında eleştirilere neden olurken HDP'den ise 6'lı masaya aba altından sopa gösterir nitelikte bir açıklama geldi.

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İttifaka seçim tehdidi

Gazetecilerin sorularını cevaplayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Millet İttifakı ortaklarına 'seçim tehdidi'nde bulundu.

Tartışmaların ittifakı 'zehirleyeceğini' vurgulayan Oluç, "Bu olmazsa, sorumsuz konuşmalar ortamı zehirler, herkesi etkiler. İktidarı muhalefetiyle herkes konuşmalarına dikkat etmeli." diye konuştu.

"Seçim ikinci tura kalınca görüşürüz"

HDP'ye bakanlık verilmesine itiraz seslerinin yükseldiği İYİ Parti'ye gözdağı veren Oluç, "Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." ifadelerini kullandı.