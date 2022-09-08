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POLİTİKA

HDP'den 6'lı masaya seçim tehdidi: İkinci tura kalırsa görüşürüz

Millet İttifakı ortaklarının kurduğu 6'lı masayı sarsan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmasıyla ilgili HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'tan tehditvari bir açıklama geldi. İttifak ortaklarına aba altından sopa gösteren HDP'li Oluç "Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
HDPden 6lı masaya seçim tehdidi: İkinci tura kalırsa görüşürüz
Saruhan Oluç

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP ile İYİ Parti arasındaki 'HDP'ye bakanlık' kavgalarına ilişkin, ittifak ortaklarına tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'yi 'sakin olmaya' çağıran Oluç, "Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." dedi.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, 6'lı masada adeta depreme neden oldu. İYİ Parti'den gelen itiraz sesleri CHP kanadında eleştirilere neden olurken HDP'den ise 6'lı masaya aba altından sopa gösterir nitelikte bir açıklama geldi.

İttifaka seçim tehdidi

Gazetecilerin sorularını cevaplayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Millet İttifakı ortaklarına 'seçim tehdidi'nde bulundu.

Tartışmaların ittifakı 'zehirleyeceğini' vurgulayan Oluç, "Bu olmazsa, sorumsuz konuşmalar ortamı zehirler, herkesi etkiler. İktidarı muhalefetiyle herkes konuşmalarına dikkat etmeli." diye konuştu.

"Seçim ikinci tura kalınca görüşürüz"

  • HDP'ye bakanlık verilmesine itiraz seslerinin yükseldiği İYİ Parti'ye gözdağı veren Oluç, "Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." ifadelerini kullandı.

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CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

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