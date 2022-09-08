Özgür Özel'den İYİ Parti'ye HDP tepkisi: Türkiye'nin iç huzuruna bir darbedir

Millet İttifakı'nda 'gizli ortak' olarak ifade edilen HDP konusunda son günlerde çıkan kriz iyice derinleşiyor.
Son olarak CHP'nin HDP'ye 'bakanlık' verme vaadine tepki gösteren İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, "bu zihniyetle aynı masada olamam" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Özgür Özel: 'HDP Bakan seçemez' iddiası yanlış
Konuya ilişkin CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den de bir değerlendirme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözleriyle gündeme gelen "HDP'ye bakanlık verilmesi" konusunda İYİ Parti'den gelen itirazlara tepki gösteren Özgür Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken sözler sarfetti.
Özel, HDP'ye bakanlık verilmesi konusunda gelen itirazlara "Türkiye'nin iç huzuruna bir darbedir" sözleri ile tepki gösterdi.
- Özel "HDP'ye oy veren seçmeni ikinci sınıf seçmen olarak görüp, 'Onlar oy veremez, oy verseler de bakan seçemezler' iddiasını dayatmak doğrudan Türkiye'nin iç huzuruna vurulmuş bir darbedir. Biz CHP olarak HDP'ye oy veren seçmenlerden oy talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.