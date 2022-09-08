Gündem Özgür Özelden İYİ Partiye HDP tepkisi Türkiyenin iç huzuruna bir darbedir
POLİTİKA

Özgür Özel'den İYİ Parti'ye HDP tepkisi: Türkiye'nin iç huzuruna bir darbedir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son günlerde Millet İttifakı'nda büyük krize neden olan HDP'ye bakanlık verilmesi konusu ile ilgili olarak İYİ Parti'den gelen itirazlara tepki gösterdi. Özel, İYİ Parti'nin tutumunun yanlış olduğunu, " 'Bakan seçemezler' iddiası
Türkiye'nin iç huzuruna bir darbedir" sözleri ile ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Özgür Özelden İYİ Partiye HDP tepkisi: Türkiyenin iç huzuruna bir darbedir
Özgür Özel

Millet İttifakı'nda 'gizli ortak' olarak ifade edilen HDP konusunda son günlerde çıkan kriz iyice derinleşiyor.

Son olarak CHP'nin HDP'ye 'bakanlık' verme vaadine tepki gösteren İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, "bu zihniyetle aynı masada olamam" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Özgür Özel: 'HDP Bakan seçemez' iddiası yanlış

Konuya ilişkin CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den de bir değerlendirme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözleriyle gündeme gelen "HDP'ye bakanlık verilmesi" konusunda İYİ Parti'den gelen itirazlara tepki gösteren Özgür Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken sözler sarfetti.

Özel, HDP'ye bakanlık verilmesi konusunda gelen itirazlara "Türkiye'nin iç huzuruna bir darbedir" sözleri ile tepki gösterdi.

  • Özel "HDP'ye oy veren seçmeni ikinci sınıf seçmen olarak görüp, 'Onlar oy veremez, oy verseler de bakan seçemezler' iddiasını dayatmak doğrudan Türkiye'nin iç huzuruna vurulmuş bir darbedir. Biz CHP olarak HDP'ye oy veren seçmenlerden oy talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'den Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor
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CHP'den Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
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CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

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